Lancement de la Carte Square au Canada pour répondre au principal problème des petites entreprises : les liquidités





Aujourd'hui, Square a annoncé le lancement de la Carte Square au Canada pour répondre à l'un des plus grands défis des petites entreprises : la gestion de leur flux de trésorerie. Ce lancement marque une étape importante pour Square en vue d'atteindre son objectif d'élargir l'offre de services financiers au Canada ? son deuxième marché étranger le plus important ? et permet à l'entreprise de mieux répondre aux besoins des responsables d'entreprises partout au pays.

« Il nous a été rapporté à maintes reprises à quel point le flux de trésorerie reste une question délicate pour les entreprises canadiennes. Il s'agit souvent de la principale raison pour laquelle elles continuent d'accepter l'argent comptant, même si cela prend du temps et s'avère plus coûteux à gérer », affirme Christina Riechers, chef de produit, chef de produit, Services bancaires commerciaux chez Square. « Les entreprises devraient pouvoir accéder à leur argent dès qu'elles réalisent une vente. Nous sommes fiers d'offrir cela aux commerçants du Canada. »

La Carte Square est une carte de dépenses d'entreprise qui permet aux commerçants d'accéder instantanément aux fonds issus des paiements traités avec Square, sans frais supplémentaires. Les commerçants peuvent s'inscrire à ce service facultatif en deux minutes à peine à partir de l'application Square ou du Tableau de bord en ligne. Dès qu'une entreprise réalise une vente, les fonds sont immédiatement disponibles dans le Solde Square et peuvent être dépensés instantanément avec la Carte Square.

Pour les commerçants qui préfèrent utiliser un compte bancaire externe, Square leur offre désormais la possibilité d'effectuer des transferts en temps réel de leurs fonds grâce aux Transferts instantanés, le tout à partir d'un simple clic dans l'application Square ou le Tableau de bord Square en ligne. Il suffit d'associer une carte de débit prise en charge à son compte Square. Le coût des Transferts instantanés s'élève à 1,5 % par transfert.

Bien que toutes les entreprises qui utilisent Square puissent accéder à leurs fonds dès le jour ouvrable suivant sans frais supplémentaires (ce qui est plus rapide que la moyenne du secteur), un sondage réalisé plus tôt cette année auprès de responsables d'entreprises canadiennes utilisant Square a permis de révéler que la demande était forte pour des options plus rapides encore. Selon le sondage, voici les principaux avantages évoqués par les commerçants quant au fait de recevoir leurs fonds en temps réel : la tranquillité d'esprit, la commodité et la possibilité d'accéder rapidement aux fonds pour assurer leurs opérations quotidiennes.

« J'aime ma Carte Square, car elle est l'équivalent d'un compte professionnel. J'achète mes fournitures avec cette carte afin de connaître précisément mes rentrées de fonds et mes dépenses », explique Nerma Tahirovic, propriétaire de Yassmeen's Shop à Windsor, en Ontario, une entreprise de bijoux qui vend des oeuvres artisanales fabriquées sur mesure à partir de matériaux végétaliens et non testés sur les animaux. « Cela m'évite d'aller à la banque, d'ouvrir un compte d'entreprise et de payer 25 $ par mois, ou tel ou tel montant en frais bancaires. Il n'y a pas de frais mensuels ni d'autres frais récurrents pour la Carte Square. C'est parfait. »

En proposant des outils financiers tels que la Carte Square qui s'intègrent harmonieusement à l'écosystème de logiciels et de solutions Square, les commerçants disposent d'une vue d'ensemble des soldes de leurs comptes et de leurs dépenses, ce qui les aide à faire face à la concurrence et à tracer leur propre chemin. Pour en savoir plus sur la façon dont la Carte Square peut aider les entreprises canadiennes à gérer leur activité, cliquez ici.

À propos de Square

Square, Inc. (NYSE : SQ) conçoit des outils qui permettent aux entreprises et aux particuliers de participer à l'économie. Les commerçants utilisent Square pour atteindre les acheteurs en ligne et en personne, et pour gérer leur entreprise. Square a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Irlande, en Espagne et au Royaume-Uni. Pour obtenir plus d'informations sur Square, visitez le site square.ca.

À propos du Sondage

Square a interrogé 1 816 commerçants de partout au Canada entre le 22 mars 2021 et le 5 avril 2021. Les participants faisaient partie des premiers utilisateurs des Transferts instantanés au Canada.

