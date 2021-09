Mme Joia Duskic, jeune résidente de l'arrondissement de Lachine, nommée au Conseil jeunesse de Montréal





MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) annonce la nomination de Mme Joia Duskic par le conseil municipal pour un mandat de trois ans à titre de membre. « Tous les membres du CjM sont ravi-es de l'arrivée de Mme Duskic. Son affinité avec le milieu artistique est un atout indéniable pour représenter l'effervescence culturelle de la jeunesse montréalaise » a déclaré le président du CjM, M. Benjamin Herrera.

Mme Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, se réjouit de cette nouvelle nomination. « Je souhaite la plus chaleureuse des bienvenues au CjM à Mme Joia Duskic! Mme Duskic est une jeune Montréalaise engagée et passionnée qui, grâce à son regard artistique et culturel, apportera une nouvelle corde à l'arc du Conseil jeunesse. J'ai le privilège de rencontrer le CjM régulièrement et je suis à chaque fois impressionnée par la rigueur et l'engagement de ses membres. Je tiens à les remercier sincèrement pour la qualité du travail accompli », a déclaré Mme Nathalie Goulet.

« Je suis fière de soutenir la belle équipe du CjM et je souhaite un excellent mandat à Mme Duskic. Le Conseil jeunesse joue un rôle essentiel auprès de l'administration municipale. Grâce à son rôle de conseil, les élu.es sont mieux outillé.es pour prendre des décisions qui prennent en compte les multiples réalités des jeunes de la métropole », a souligné la présidente du conseil municipal, Mme Suzie Miron.

Qui est-elle?

OEuvrant dans le milieu des arts en tant que médiatrice culturelle au sein d'institutions artistiques montréalaises et chercheuse émergente au coeur du département d'histoire de l'art de l'Université Concordia, Joia Duskic recherche présentement les corrélations entre l'art public du milieu urbain et les systèmes curatoriaux du milieu muséal. Candidate à la maîtrise en histoire de l'art à Concordia, elle détient un baccalauréat en histoire de l'art de la même université.

Née et élevée dans l'arrondissement de Lachine, elle est consciente que l'époustouflant environnement naturel dont elle est témoin quotidiennement le long des berges du Canal, convient en une portion du territoire non cédé de la Nation Kanien'kehá:ka. Cette réflexion sur l'origine et corollairement sur le développement effervescent de Tiohtià:ke | Mooniyang | Montréal sera assurément transposée dans les discussions qu'elle souhaite susciter auprès de ses pairs.

Elle aspire à porter la voix des jeunes montréalais convoitant une carrière au sein du riche milieu artistique montréalais. De ce fait, elle nourrira certaines réflexions sur les infrastructures publiques ayant le pouvoir de développer la fibre artistique des enfants et des adolescent-es de la métropole. Récipiendaire du R. Bella Ravinovitch Art History Prize, du Top Concordian Graduate Entrance Scholarship et du Elspeth McConnell Fine Arts Award, elle porte fièrement le rôle de membre du Conseil Jeunesse de Montréal et désire avant tout rendre accessible l'éducation artistique qu'elle a eu la fortune d'obtenir.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la ville sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com .

