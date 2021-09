Record historique pour la Société de recherche sur le cancer : 80 subventions pour déjouer le cancer totalisant 9,6 millions $





MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de recherche sur le cancer (la Société) attribue cette année 80 subventions de recherche d'une valeur de 9,6 millions $?; un record historique pour l'organisation?! Ces subventions sont octroyées à des projets de recherche sur le cancer parmi les plus prometteurs au Canada.

La Société reçoit des centaines de demandes chaque année de chercheurs et de cliniciens au Canada afin d'obtenir une subvention pour un projet de recherche sur le cancer d'une durée de deux ans pour un montant total de 120?000 $. De plus, la Société remet également des bourses pour la relève scientifique visant à appuyer la génération future de nouveaux chercheurs. Cette année, 4 chercheurs recevront cette bourse. La Société est la seule institution canadienne à offrir une telle bourse, et ce, depuis 2013.

«?Comme chef de file dans le domaine de la recherche sur le cancer au Canada, la Société de recherche sur le cancer est, plus que jamais, déterminée à contribuer à prévenir, détecter et traiter tous les types de cancer comme le démontre le succès de notre concours annuel pour les subventions. Chaque donateur et partenaire peut avoir la certitude que les dons recueillis ont un grand impact pour les patients atteints d'un cancer et leurs proches. »

- Manon Pepin, présidente et chef de la direction de la Société de recherche sur le cancer

Le soutien financier accordé par la Société est rendu possible grâce à la générosité de milliers de donateurs et de partenaires qui cofinancent certaines subventions dont Cancer de l'ovaire Canada, la Fondation du cancer du sein du Québec, la Fondation CURE, les Instituts de recherche en santé du Canada -- Institut du cancer, les Instituts de recherche en santé du Canada -- Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite et la Société de leucémie et lymphome du Canada et une des bourses financées par la Banque de Montréal.

Les projets de recherche ont été choisis en vertu d'un processus rigoureux : des comités constitués de plus de 95 chercheurs et de cliniciens ont généreusement donné de leur temps afin de sélectionner les projets les plus prometteurs parmi près de 350 demandes soumises.

«?La Société remercie tous les experts qui ont procédé à l'analyse exhaustive des projets et félicite les chercheurs et les cliniciens qui se sont vu octroyer une subvention ou une bourse. Ils ont tous le potentiel de réaliser des progrès remarquables pour déjouer le cancer.?»

- Dajan O'Donnell, directeur, affaires et partenariats scientifiques à la Société de recherche sur le cancer

Rappelons que la Société continue de financer des subventions et des bourses débutées dans les années précédentes ainsi que certains projets de recherche spéciaux en partenariat.

À propos de la Société de recherche sur le cancer

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer est un des seuls organismes canadiens consacrés entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancer. Depuis sa création, la Société a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Grâce à la générosité de partenaires et donateurs à travers le Canada, la Société a distribué plus de 330 millions $ en subventions de recherche depuis sa création.

