Lancement du Manifeste du Conseil jeunesse de Montréal (CJM) dans le contexte des élections municipales de novembre 2021





MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche des élections municipales de novembre 2021, le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est heureux d'annoncer la publication de son Manifeste mettant en relief certaines grandes préoccupations de la jeunesse montréalaise.

Divisé en quatre grands thèmes politiques et sociaux illustrant la variété des enjeux électoraux chers aux jeunes Montréalais-es, le Manifeste du CjM reprend 12 recommandations phares tirées de ses Avis et Mémoires soumis à la Ville de Montréal au cours de la dernière décennie. Ces recommandations témoignent des nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels la Ville de Montréal sera confrontée et face auxquels elle se doit de faire preuve d'agilité, d'audace et de créativité.

Les quatre thèmes abordés par le CjM dans ce Manifeste sont :

Habitabilité : Ce concept d'habitabilité de la Ville implique divers aspects de l'action municipale affectant la qualité de vie des citoyen-nes dans leur Ville. On recense à ce titre : une offre de logements locatifs suffisants et abordables; une mobilité urbaine durable; et des politiques d'urbanisme inclusives et renouvelables.

Innovation : Confrontée à de nouveaux défis économiques, technologiques et environnementaux, la Ville est appelée à avoir le courage de devenir un vecteur d'innovation et mener par l'exemple pour d'autres grandes métropoles.

Inclusivité : Au coeur du mandat du CjM et de son Manifeste se trouve la notion d'inclusivité qui se traduit par son souhait le plus ardent de voir la diversité montréalaise être représentée et consultée dans l'élaboration des politiques municipales. S'y retrouvent également l'importance de décupler les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones, et de favoriser l'accessibilité et la participation citoyenne des jeunes aux sphères décisionnelles municipales.

Relance économique équitable : Les jeunes Montréalais-es furent durement et disproportionnément affecté-es par la pandémie de la COVID-19. Alors que les efforts de relance économique et de création d'emplois se déploient à Montréal, le CjM souligne la nécessité d'en assurer le caractère équitable ainsi que de prendre en compte l'impératif de transition écologique face à la crise climatique.

De par ce Manifeste, le CjM désire avant tout rendre plus accessible le fruit de ses travaux des dernières années à tous-tes les jeunes Montréalais-es et ainsi encourager une meilleure participation et représentation de la jeunesse montréalaise dans le processus démocratique municipal.

En outre, le CjM vise à relayer les priorités jeunesse identifiées à l'ensemble des candidat-es aux prochaines élections municipales et à leurs partis politiques, dans l'espoir de voir les prochain-es élu-es prendre en considération ces enjeux cruciaux durant la campagne électorale, mais surtout, d'en être les porte-étendards durant l'entièreté de leur mandat comme tributaires des intérêts de tous-tes les Montréalais-es.

Parmi les douze recommandations qui sont détaillées dans le Manifeste, le CjM recommande entre autres :

Habitabilité : Que la Ville de Montréal intègre la réalité particulière des jeunes dans les différentes composantes de son action publique en matière de logement, en s'assurant de leur place dans les analyses de marché et les développements immobiliers, au sein desquels ils et elles restent encore largement invisibilisés;

Innovation : Que l'ARTM et la STM portent une attention particulière au passage d'un mode à un autre [...] [et que la Ville de Montréal] encourage la création de partenariats visant notamment l'intégration des tarifs des différents modes de transport avec et entre les sociétés de transports, les entreprises privées offrant des services de mobilité partagée, les OBNL (ex. BIXI) et les entreprises en démarrage.

Inclusivité : Que la Ville de Montréal et ses arrondissements favorisent, dans un souci de réconciliation, le rapprochement entre les jeunes Autochtones et les jeunes Allochtones par leur offre de services et en développant de nouveaux programmes [et qu'elle] développe, en collaboration avec les organisations autochtones, des campagnes de sensibilisation visant à lutter contre l'exclusion et à déconstruire les préjugés envers les jeunes Autochtones.

Relance économique inclusive : Que la Ville de Montréal favorise par des incitatifs financiers (subventions, concours, allègement fiscal) les entreprises et les entrepreneur-es qui se démarquent par la mise en oeuvre de stratégies de circularité et qu'elle accentue leur accompagnement par des organismes de développement. Une attention particulière devra être accordée à l'entrepreneuriat jeunesse.

Avec ce Manifeste, le CjM veut faire entendre la voix des jeunes et accorder à leurs priorités la place qui leur revient dans cette campagne électorale. « Ce Manifeste s'inscrit dans la volonté continue du CjM d'accroître la représentation des jeunes Montréalais-es dans le discours public et d'assurer la prise en considération de leurs intérêts par les instances décisionnelles. Après une année pandémique éprouvante pour plusieurs et durant laquelle la résilience des jeunes générations fut exemplifiée, il importe désormais de porter une attention particulière aux besoins et préoccupations de ce contingent d'électeur-rices Montréalais-es en pleine croissance. À travers ce Manifeste, nous souhaitons notamment faire écho aux mouvements d'activisme social portés en partie par les jeunes, tels que la lutte contre les changements climatiques ainsi que les réclamations reliées à la justice sociale. De plus, nous espérons entamer un dialogue avec tous-tes les jeunes Montréalais-es et ainsi encourager leur participation active dans les processus démocratiques municipaux. », a affirmé le président du CjM, M. Benjamin Herrera.

Pour télécharger le document : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_jeunesse_fr/media/documents/manifeste_elections_2021.pdf

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la ville sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

