La HSBC lance le tout premier ensemble de produits de financement durable à l'intention des entreprises canadiennes

La Banque HSBC Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de cinq nouveaux outils de financement durable, qui s'adressent à la clientèle commerciale et bancaire mondiale. Disponibles pour les entreprises de toutes tailles, les dépôts verts, le financement du commerce vert, les facilités de crédit renouvelable vertes, les prêts liés au développement durable et le financement d'équipement vert s'ajoutent aux prêts verts de la HSBC mis en marché avec succès en 2019. La HSBC est la première banque au Canada qui applique les principes du financement durable aux produits de commerce international aussi bien que de dépôt.

« La HSBC est la première banque au Canada à offrir un ensemble aussi complet d'options aux entreprises canadiennes pour qu'elles agissent dans une optique de développement durable », indique Alan Turner, responsable en chef des services aux entreprises de la Banque HSBC Canada. « Jusqu'à maintenant, les produits proposés s'adressaient essentiellement aux marchés des grandes sociétés et des clients institutionnels. Grâce à ces nouveaux outils, l'appui offert aux entreprises pour faciliter l'atteinte de leurs objectifs de développement durable n'est plus l'apanage des grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises auront désormais des outils à leur disposition. »

Dépôts verts

Les entreprises peuvent maintenant ajouter le développement durable à leurs activités de trésorerie, qui comprennent des options de financement à un jour et de placement à terme, en dollars canadiens et américains. Les dépôts financeront les prêts au titre d'initiatives vertes dans des domaines comme l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et la conservation de la biodiversité, ce qui procurera aux entreprises clientes un moyen unique de soutenir des projets bénéfiques pour l'environnement. Nos clients recevront un document trimestriel sur l'ensemble de leur portefeuille, indiquant l'affectation de leurs fonds en appui à des projets verts, et pourront gérer leur compte vert aussi facilement qu'un compte de dépôt standard. Le lancement des dépôts verts est une première sur le marché canadien.

Financement du commerce durable

Alliant l'expertise de la HSBC et son leadership en financement durable et en financement du commerce international, le financement du commerce durable propose un éventail étendu d'applications qui peuvent être particulièrement utiles aux entreprises canadiennes exerçant des activités commerciales à l'échelle internationale. Cet outil vise à soutenir des activités commerciales durables sur les plans environnemental et social tout au long du cycle commercial, allant de l'appel d'offres et de l'émission d'un ordre de paiement à l'expédition et à l'exécution de la vente, conformément aux principes applicables aux prêts verts. Le lancement du financement du commerce durable est une première sur le marché canadien.

Facilités de crédit renouvelable vertes

La HSBC a lancé les prêts verts en 2019. Notre banque mise aujourd'hui sur ce produit pour offrir des facilités de crédit renouvelable vertes. Les entreprises ont ainsi accès à des fonds selon leurs besoins de trésorerie; la valeur minimale du prêt est de 500 000 $.

Prêts liés au développement durable

Les entreprises canadiennes peuvent maintenant arrimer leurs coûts d'emprunt aux progrès qu'elles réalisent dans l'atteinte d'objectifs de développement durable. Ce type de prêt est assorti d'un taux d'intérêt lié au niveau d'atteinte de cibles clés en matière de développement durable, ce qui peut comprendre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un recours accru à l'énergie renouvelable, l'augmentation du détournement des déchets des sites d'enfouissement et la réduction de la consommation d'eau de même que des paramètres sociaux et de gouvernance tels qu'une diversité plus grande de la main-d'oeuvre. Ce produit, offert à certains clients depuis mars 2019, est maintenant déployé plus largement auprès de toute la clientèle des services aux entreprises.

Financement d'équipement vert

Le financement d'équipement vert, ou crédit-bail vert, permet de financer l'acquisition d'équipement présentant des avantages environnementaux tangibles, conformément aux principes standards applicables aux prêts verts.

Des conseils personnalisés pour les entreprises canadiennes

La Banque HSBC Canada a récemment créé un service-conseil en financement durable. Cette équipe a pour mandat de communiquer des informations pratiques et globales sur le soutien que les entreprises peuvent obtenir pour atteindre leurs objectifs de développement durable.

« Presque tous nos clients aujourd'hui veulent parler de durabilité. L'expérience nous a enseigné que les PME ont du mal à justifier leurs affectations de ressources au développement durable », explique Angie Hall, responsable en chef du financement durable. « Ces produits permettront aux petites entreprises et aux entreprises du marché intermédiaire d'amorcer plus facilement leur parcours en matière de durabilité. »

À l'échelle mondiale, la HSBC contribue à l'instauration de principes sectoriels régissant la manière dont les fonds «verts» sont mobilisés et dépensés. Nous nous sommes engagés à aligner les émissions financées sur l'atteinte de zéro émission nette d'ici à 2050 ou plus tôt, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris. Pour y parvenir, nous ciblons une enveloppe de financement et d'investissement variant entre 750 milliards de dollars américains et 1 000 milliards de dollars américains au titre de la transition à l'échelle mondiale d'ici à 2030. La HSBC est membre fondateur de l'Alliance bancaire NetZero (NZBA), convoquée par les Nations Unies et dirigée par le secteur bancaire pour que les efforts collectifs du secteur financier pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris soient concertés et uniformes. La NZBA a été lancée conjointement par le groupe de travail sur les services financiers (FSTF) de l'Initiative pour des marchés durables du Prince de Galles, coprésidée par Noel Quinn, chef de la direction de la HSBC.

Au Canada, notre banque a fait oeuvre pionnière en mettant en marché les prêts verts en 2019. La HSBC est un chef de file sur le marché canadien des obligations vertes et, plus tôt cette année, notre banque et une autre partie ont été nommées par le gouvernement du Canada en tant que conseillers en structuration pour faciliter sa première émission d'obligations vertes. La banque HSBC Canada a également récemment lancé un programme de prêts pour véhicule électrique ou hybride, panneaux solaires pour votre maison, appareils électroménagers ou fenêtres écoénergétiques pour les particuliers.

