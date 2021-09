La cérémonie de promotion du 6ème Festival de la culture des huîtres de Rushan à Weihai commence à Jinan





JINAN, Chine, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 23 septembre, la cérémonie de promotion du 6ème Festival de la culture des huîtres de Rushan à Weihai a débuté à Jinan, dans la province du Shandong. Les zones de reproduction d'huîtres de Rushan s'étendent actuellement sur 40 000 hectares (600 000 mu) avec une production annuelle de 700 000 tonnes, positionnant Rushan en tête des villes de la province à l'échelle nationale. La valeur de la production de l'ensemble de la chaîne industrielle est de près de 10 milliards de yuans, d'après le gouvernement populaire de Rushan.

Ces dernières années, la ville de Rushan a considéré l'ostréiculture comme une percée importante dans le secteur maritime, et a pris un certain nombre de mesures à cet égard, à savoir : création de l'Institut de recherche sur les huîtres, amélioration du système de gestion de la marque de l'huître, formulation de normes locales pour les huîtres de Rushan, et elle a établi le premier mécanisme chinois de traçabilité de la qualité des huîtres en coopération avec des organismes professionnels. Le système de traçabilité et de sécurité a façonné l'ensemble du modèle de chaîne de l'industrie de l'huître de Rushan. L'huître de Rushan a reçu de nombreux titres : marque de certification géographique nationale, marque de produit aquatique régionale influente à l'échelle nationale, médaille d'or de l'Expo des marques déposées de Chine (China Brand Trademark Expo). Rushan a récemment été approuvée par l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (China National Intellectual Property Administration) comme étant l'une des premières zones de démonstration nationales de produits d'indication géographique protégée en Chine. La marque et les valeurs économiques des huîtres de Rushan en seront encore plus élevées.

Au cours de la prochaine Semaine d'or de la fête nationale de cette année, Rushan accueillera une série d'événements, tels que le 6ème Festival de la culture des huîtres de Rushan à Weihai, le 2ème Forum international du Sommet des huîtres de Rushan, le spectacle live de la fête nationale « Sweet Love for Rushan », le Carnaval sur la mer : Vent de la mer, un festival gastronomique autour de l'huître, un festival musical sur la plage, un festival de la bière, le voyage mer et montagne - festival culturel de cueillette de raisin du lac Taiyi, la ville de l'huître - pour profiter des huîtres et de la culture de la pêche, le festival de cueillette de figues du village de Kaoshan Colorful Scenery, Honey Flowing, et une route touristique de campagne d'« Autumn Fun » dans le village de Xiashipeng.

Liens vers les images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402099

Légende : La cérémonie de promotion du 6ème Festival de la culture des huîtres de Rushan à Weihai commence à Jinan.

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402104

Légende : L'huître de Rushan

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402105

Légende : La cérémonie de promotion du 6ème Festival de la culture des huîtres de Rushan à Weihai commence à Jinan.

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402106

Légende : L'huître de Rushan

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 04:54 et diffusé par :