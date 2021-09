Le xian de Jingxi met en oeuvre une stratégie de développement et de désenclavement pour bâtir une ville centrale régionale





JINGXI, Chine, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La 18ème Expo Chine-ASEAN s'est tenue à Nanning, dans la région autonome de Guangxi Zhuang, du 10 au 13 septembre. Lors de l'exposition, le xian de Jingxi a signé 5 projets avec les commerçants pour un investissement total de plus de 29,4 milliards de RMB, d'après le département de la publicité du xian de Jingxi.

Lors de la conférence de promotion des investissements de l'Expo Chine-ASEAN, les principaux dirigeants de Jingxi ont déclaré que la ville renforcerait le soutien au commerce international et aux entreprises de transformation locales, promouvrait la construction de bâtiments d'usine standard pour la transformation des produits de base et la transformation progressive et la valorisation des échanges mutuels vers la transformation locale, élargirait le volume total du commerce international et développerait énergiquement la transformation locale. La ville a pour ambition de créer un environnement gouvernemental, juridique, culturel, commercial et social de première classe pour fournir des services de qualité aux entrepreneurs.

Jingxi est l'un des principaux passages terrestres reliant le sud-ouest de la Chine à l'Asie du Sud-Est, qui borde le Vietnam avec une frontière de 152,5 km de long. Le xian de Jingxi comprend le port de premier niveau de Longbang, le port de deuxième niveau de Yuexu, et 4 marchés commerciaux. En mars 2020, le Conseil d'État de la Chine a approuvé la création de la zone pilote clé de développement et de désenclavement de Baise de la région de Guangxi et le rôle de Jingxi en tant que zone pilote de premier plan. En janvier 2021, le Guangxi a approuvé la création de la zone de coopération économique frontalière de Jingxi. Ces dernières années, Jingxi a fait un excellent travail en matière de commerce frontalier, de réduction de la pauvreté, de tourisme et de construction urbaine, et a réalisé des percées dans le développement et l'ouverture des frontières. De janvier à juillet cette année, le volume total du commerce international de Jingxi a atteint 138,3 milliards de RMB, avec une augmentation de 51 % par rapport à l'année précédente.

Au cours des prochaines années, Jingxi poursuivra la mise en oeuvre des « Cinq stratégies » de développement et de désenclavement, de revitalisation rurale, de développement urbain industriel, de tourisme holistique et d'amélioration de la qualité urbaine. La ville favorisera le développement de haute qualité de la zone principale de Jingxi de la zone pilote clé de développement et de désenclavement de Baise de la région de Guangxi, le développement de la zone de démonstration de pointe de la stabilité frontalière, la sécurité, la prospérité et la richesse, et la construction de « deux districts et une ville » comme ville centrale régionale de la coopération Chine-ASEAN.

Liens vers les images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402030

Légende : Port de Longbang, Jingxi, Chine

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402042

Légende : Les villageois frontaliers de Jingxi entrent les renseignements sur les importations et les exportations dans le système de déclaration en douane.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1635732/1_Longbang_Port.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1635733/2_Villagers.jpg

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 04:42 et diffusé par :