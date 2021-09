Pari gagné ! 15 ans après sa création, Puressentiel franchit le cap des 100 millions d'euros de chiffres d'affaires





Pari gagné : 15 ans après le lancement de son premier produit, le laboratoire, qui a initié les Français aux huiles essentielles en proposant les tout premiers produits d'aromathérapie « prêts à l'emploi », est aujourd'hui devenu l'acteur leader de la santé naturelle en Europe.

Un remarquable succès pour cette entreprise visionnaire, incarnée par ses deux fondateurs, Isabelle, créatrice de la gamme et Marco Pacchioni, Président, véritables créateurs de solutions naturelles d'aromathérapie pour prendre en charge les maux du quotidien avec pour crédo : l'efficacité à l'état pur !

Puressentiel, champion de la santé au naturel

Depuis sa création, Puressentiel affiche une croissance exemplaire avec un taux moyen de 15 % par an et un taux record de 32 % en 2020 versus 2019. En cinq ans, la société a quasiment doublé son chiffre d'affaires et est en train de franchir un cap avec 260 collaborateurs en France et à l'international.

L'export contribue largement au succès du laboratoire avec 36 % du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger en 2020. Avec ses dix filiales et la distribution de ses produits dans 100 pays, Puressentiel entend continuer à investir à l'international. « Nous poursuivons notre internationalisation en créant cette année une filiale en Allemagne. L'Europe est notre premier marché, suivi de près par l'Asie où nous avons lancé la vente en ligne en 2020 via les réseaux sociaux chinois. Le Moyen-Orient arrive en 3ème position. » explique Rocco Pacchioni, Directeur Exécutif de Puressentiel.

Depuis 2016, Puressentiel a diversifié sa distribution ? qui était jusqu'ici uniquement en pharmacie et en parapharmacie ? et a mis en place la vente en ligne qui a représenté en 2020, 15 % de son chiffre d'affaires. Pendant la pandémie, le laboratoire a mobilisé toutes ses équipes pour augmenter la production des solutions hydro-alcooliques et fait face à la pénurie pour fournir les pharmacies et les établissements de santé. Son gel hydro-alcoolique est désormais n°1 des ventes en pharmacies1.

Produit Best-seller depuis 2005, le Spray Aérien Assainissant aux 41 Huiles Essentielles, avec une formule brevetée à 100 % d'origine végétale, s'est vendu à plus de 11,2 millions ? il se vend 1 spray toutes les 10 secondes dans le monde et un médecin sur 5 le conseille2. Pour les 15 ans, Puressentiel sort une édition spéciale de son emblématique spray avec un élégant packaging doré en édition limitée accompagné par un jeu concours 100% gagnant.

15 ans de production « Made in France »

La société compte plus de 280 références-produits, produites dans la Drôme Provençale, à l'efficacité et à la tolérance démontrées par plus de 500 études et 3 500 tests d'analyses et de développement, qui sont réparties en trois grandes familles de produits : aroma expert, santé naturelle et cosmétique naturelle.

Chaque année, la société utilise près de 37 657 tonnes (t) de matières premières végétales en provenance du monde entier. Au total, 273 t d'huiles essentielles, 58 t d'huiles végétales et 56 t d'hydrolats ont été produites en 2020.

Guidée par une démarche 100 % éthique écoresponsable, solidaire et durable, la marque a mis en place deux chartes : Pure QualitéTM et Pure TransparenceTM, l'une impose un cahier des charges strictes à tous les acteurs de la filière, l'autre éclaire ses utilisateurs sur les engagements au quotidien en présentant toutes les étapes depuis la création jusqu'à la mise en vente des produits.

La fondation Puressentiel, un engagement solidaire

Depuis sa création le laboratoire n'a cessé de soutenir différents projets, actions solidaires et caritatives. C'est donc tout « naturellement » qu'est née la Fondation Puressentiel en 2018. Elle a pour mission la protection de la nature, de l'enfance et de la santé. En seulement trois ans, elle a accompagné plus de 42 projets en soutenant 26 associations, a permis l'accès aux soins pour 16 607 enfants, a soutenu 18150 enfants et leurs familles, a planté 332 000 arbres et a protégé plus de 2 millions d'abeilles.

1 1er trimestre 2021 ? Données sell-out en pharmacie du GERS.

2 Étude Institut de la Communication Médicale

