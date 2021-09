Le logiciel Wondershare PDFelement permet aux travailleurs à distance de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée





La pandémie de Covid-19 a entraîné un changement de paradigme dans la façon dont les gens travaillent ou étudient. À l'ère du travail à distance, le logiciel PDFelement de Wondershare aide de nombreux étudiants et employés de bureau à gérer leur travail de manière simple.

Wondershare, développeur de solutions logicielles de pointe, s'impose progressivement comme une solution salvatrice dans le paysage émergent du travail à distance à travers le monde. PDFelement, le logiciel populaire de Wondershare, est désormais le produit préféré de nombreux étudiants et professionnels travaillant à domicile.

En 2020, le marché mondial de l'emploi a connu un changement important en raison de la pandémie de Covid-19. Un pourcentage élevé d'entreprises a mis en oeuvre le concept de travail à distance comme la nouvelle normalité. Cependant, aujourd'hui, c'est devenu la norme pour la plupart des entreprises et de nombreux experts estiment que cette tendance est appelée à se renforcer dans les années à venir.

Bien que le travail à distance soit une excellente option pour l'avenir, il pose certains défis aux travailleurs. L'un des obstacles les plus sérieux pour eux est le manque d'accès à des outils technologiques de haute qualité et c'est là que la solution logicielle PDFelement a un impact significatif.

PDFelement est une excellente solution technologique pour gérer les fichiers PDF sur un ordinateur de bureau, un appareil mobile et le Web. Il s'agit d'une solution unique offrant de multiples outils, notamment un éditeur PDF, des outils de gestion de formulaires PDF, un annotateur PDF, un créateur PDF et un convertisseur PDF. Grâce à ces outils, les utilisateurs peuvent créer des documents visuellement attrayants, prendre des notes, numériser du texte, signer et remplir des formulaires, ainsi qu'effectuer de nombreuses autres tâches.

Voici quelques-unes des caractéristiques les plus importantes de PDFelement :

Grâce à une interface simplifiée, il est très facile pour quiconque de modifier du texte et des images sans sortir de son PDF.

Convertit les PDF en formats de fichiers sécurisés tels que les formats Microsoft Office, images, texte, etc. en haute qualité et avec un minimum d'efforts.

Aide à créer des PDF à l'aide de différentes méthodes.

Créez des formulaires PDF à remplir en toute transparence.

Permet l'édition et l'extraction de texte des images avec son outil OCR.

Permet de remplir, signer et envoyer des PDF depuis n'importe quel appareil, à tout moment et en tout lieu, de manière rapide et sécurisée.

Permet d'annoter les PDF rapidement et facilement.

« Les capacités avancées de PDFelement sont adaptées à tous ceux qui souhaitent commencer à travailler ou à suivre des cours depuis leur domicile. Le travail à distance devenant de plus en plus courant dans les années à venir, des solutions technologiques comme celle-ci permettront non seulement aux individus d'être plus efficaces, mais aussi de trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dont ils ont tant besoin » a déclaré un porte-parole de Wondershare.

PDFelement est actuellement disponible sous forme de formules annuelles et permanentes destinées aux particuliers, aux équipes et aux entreprises, ainsi qu'à l'enseignement.

Pour en savoir plus sur PDFelement, rendez-vous sur https://pdf.wondershare.fr/.

