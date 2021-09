REPLY : le compte à rebours a commencé pour le Reply Cyber Security Challenge 2021





Le 15 octobre 2021, Reply lancera la quatrième édition du Reply Cyber Security Challenge, une compétition de codage par équipe ouverte aux jeunes professionnels et aux passionnés de cybersécurité du monde entier.

L'édition de cette année sera soutenue par Intesa Sanpaolo, l'un des principaux groupes bancaires d'Europe, et par Immersive Labs, la plateforme permettant aux entreprises d'accroître, de mesurer et de mettre en exergue le capital humain dans tous les aspects de leur cybersécurité.

Le soutien d'Intesa Sanpaolo confirme son engagement à accroître l'éducation, la sensibilisation et la formation des jeunes en matière de cybersécurité.

La mission d'Immersive Labs est d'enseigner et d'améliorer les compétences en matière de cybersécurité. Le Reply Cyber Security Challenge représente un moyen nouveau et attirant d'améliorer les connaissances des participants en matière de cybersécurité.

Le concours, qui a accueilli en 2020 plus de 10000 participants de 160 pays réunis en 2380 équipes, vise à mettre en compétition des équipes (de 2 à 4 joueurs) dans un marathon de 24 heures face au défi Capture The Flag (CTF), axé sur l'identification de vulnérabilités volontairement cachées dans des logiciels et des systèmes informatiques.

Développé par les experts en cybersécurité de Reply, le défi comprend cinq catégories de jeu (Codage, Web, Binaire, Crypto et Divers) dans lesquelles les participants devront tenter de résoudre, dans le temps le plus court possible, des problèmes de sécurité et des énigmes de difficulté croissante.

Le concours aura lieu le vendredi 15 octobre, pendant le Mois européen de la cybersécurité (ECSM), la campagne européenne de sensibilisation qui, en octobre de chaque année, vise à sensibiliser les citoyens, les organisations, les entreprises et les institutions aux principaux cyber-risques.

Le podium sera composé des trois meilleures équipes qui, à la fin de la compétition, auront obtenu le meilleur score et présenteront un rapport montrant les stratégies qu'elles ont adoptées pendant le défi. Le score final sera déterminé par le plus grand nombre de drapeaux cachés identifiés, plus un bonus attribué pour la résolution rapide des problèmes.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 octobre, les participants ont la possibilité de s'inscrire gratuitement au concours sur le site challenges.reply.com (en inscrivant leur équipe ou en rejoignant d'autres joueurs dans des équipes aléatoires) et de s'entraîner en mode "bac à sable" sur les défis des éditions précédentes.

Le Reply Cyber Security Challenge s'enrichit également du programme Train&Win. À partir d'aujourd'hui, les enseignants et les élèves de plus de 16 ans pourront s'entraîner ensemble avec des problèmes à résoudre en mode CTF (Capture The Flag) sur la plateforme challenges.reply.com et gagner des gadgets pédagogiques Reply. La plateforme se transforme en un gymnase de cybersécurité, avec des exercices et du matériel d'étude mis à disposition pour aider à se préparer à la compétition internationale du 15 octobre.

Le Cyber Security Challenge fait partie du programme Challenges de Reply, qui vise à cibler les tendances les plus innovantes en matière de créativité de codage, de cybersécurité et de finance. Depuis 2018, plus de 100 000 personnes ont rejoint la communauté de Reply Challenges.

Reply

Reply [MTA, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles économiques soutenus par le Big Data, le cloud computing, les médias numériques et l'IdO (Internet des Objets). Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance ainsi que du secteur public. www.reply.com

Immersive Labs

Immersive Labs donne aux organisations les moyens d'équiper, d'entraîner et de mettre en exergue les cyber-capacités humaines. Nous fournissons des mesures qui donnent aux responsables de la sécurité un aperçu des cyber-compétences humaines et des niveaux de préparation au sein de leur organisation et nous les améliorons grâce à des laboratoires dynamiques et des scénarios de crise qui couvrent l?ensemble des menaces. Immersive Labs est soutenu par Goldman Sachs Asset Management, Summit Partners, Insight Partners, Citi Ventures et Menlo Ventures. Parmi nos clients nous comptons, entre autres, certaines des plus grandes entreprises des secteurs des services financiers, de la santé et de l'administration. Pour plus d'informations sur l'offre d'Immersive Labs, veuillez consulter le site www.immersivelabs.com.

