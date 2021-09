FPT s'associe au leader du numérique Halliburton pour accélérer la transformation digitale de l'industrie pétrolière et gazière





FPT, groupe mondial de technologies et de services informatiques, dont le siège social est situé au Vietnam, a annoncé une collaboration stratégique avec le leader international des services pétroliers Halliburton, avec l'objectif d'accélérer la transformation digitale, en réduisant les coûts de l'innovation et les délais d'adoption dans l'ensemble du secteur gazier et pétrolier.

Forte de son expérience approfondie en DecisionSpace® 365 et cloud hybride iEnergy®, FPT a créé, avec la division Landmark, une entité spécialisée regroupant plus de 150 programmeurs, scientifiques des données et ingénieurs du cloud. Cette entité proposera aux clients :

Un centre spécialisé de développement d'usines numériques capable de déployer des solutions spécifiques en faisant appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique (IA/AA) et en augmentant le nombre d'applications cloud de DecisionSpace 365. Des services d'intégration système permettant de connecter des applications de tiers à l'aide d'interfaces de programmation d'application (API) iEnergy et DecisionSpace 365 pour activer des solutions et des flux de travail à l'échelle de l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'amplifier notre collaboration avec un fournisseur d'innovation tel que FPT, pour concevoir, fabriquer et déployer des extensions aux applications DecisionSpace365 à l'aide du cloud hybride iEnergy. Cela permettra à nos clients de réduire les coûts et les délais d'adoption du cloud et de créer de la valeur, dans une période où tous les opérateurs numériques cherchent à en faire plus avec moins», a déclaré Nagaraj Srinivasan, Vice-Président principal de la division Landmark de Halliburton Digital Solutions and Consulting.

L'expertise d'Halliburton dans le secteur énergétique, alliée aux produits et services numériques de FPT, aidera les utilisateurs finaux à automatiser leurs flux de travail pour augmenter l'efficacité de la production.

Cette collaboration permet également à Halliburton et à ses clients d'avoir accès à la main-d'oeuvre hautement qualifiée de FPT dans 26 pays. Grâce à ses divers modèles de déploiement (sur site, nearshore et offshore), l'entreprise est en mesure d'optimiser les coûts et de garantir que ses clients bénéficient de services localisés et d'une assistance rapide par les professionnels des technologies de FPT partout dans le monde.

« FPT et Halliburton partagent une longue histoire de collaboration et entretiennent d'étroites relations. Au cours de la dernière décennie, FPT a contribué à la réussite de divers programmes essentiels de Halliburton, et je crois que ce partenariat exclusif témoigne de nos excellentes compétences en IT et de notre savoir-faire industriel », a déclaré le Dr Truong Gia Binh, Président de FPT.

« Grâce à son expertise et à ses talents IT, FPT possède toutes les compétences pour aider les clients qu'elle a en commun avec Halliburton à réaliser leurs objectifs de transformation digitale. Je me réjouis de voir FPT et Halliburton travailler ensemble pour débloquer les potentiels non exploités du secteur. Je suis convaincu que notre réussite se poursuivra dans les années à venir », a-t-il ajouté.

À propos de FPT Corporation

FPT Software Europe SARL appartient à FPT corporation, un groupe mondial de technologies et de services informatiques, dont le siège social est situé au Vietnam, avec près de 2,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 36 000 collaborateurs.

En tant qu'entreprise pionnière de la transformation digitale, FPT Software offre des services de plateformes digitales, Smart factory, de RPA, IA, IoT, Cloud, AR/VR, BPO, etc. FPT a aidé plus de 700 clients dans le monde ?dont une centaine de sociétés Fortune 500 ? grâce au développement de logiciels, leur déploiement, mise en oeuvre ainsi que leur maintenance. Et ce dans des domaines d'activités tels que l'énergie, finance, assurance, fabrication, télécommunication, commerce, distribution, santé, média, transports et logistique.

