Speech Processing Solutions (SPS) devient distributeur de Nuance Dragon Medical One en Europe et en région Asie-Pacifique





Speech Processing Solutions (SPS), leader en solutions professionnelles de dictée, annonce la collaboration avec Nuance Communications en tant que distributeur officiel de Nuance Dragon Medical One, la solution de reconnaissance vocale cloud pour la documentation clinique, en Europe et région Asie-Pacifique.

Un seul point de vente pour les solutions vocales

Cet accord permet à SPS de devenir un point de vente unique pour les partenaires et revendeurs de solutions de santé fournissant des logiciels de dictée, de reconnaissance vocale et de transcription, ainsi que tout le matériel nécessaire. La solution Nuance Dragon Medical One, qui permet aux cliniciens de documenter le dossier du patient par la voix, peut désormais être facilement combinée avec les principaux logiciels et matériels de dictée, tels que la gamme SpeechMike de Philips.

Dr. Thomas Brauner, PDG de Speech Processing Solutions, nous explique : "Nous sommes fiers d'être distributeur de Nuance Dragon Medical One pour un grand nombre de nos canaux de revendeurs. En tant qu'acteurs de premier plan dans nos domaines respectifs, le fait d'unir nos forces à celles de Nuance nous permet d'une part, de fournir à nos partenaires revendeurs des solutions leaders sur le marché et d'autre part une opportunité de renforcer davantage le portefeuille de solutions cloud de nos partenaires de distribution et de leurs clients."

Plus que de la reconnaissance vocale

Dr. Brauner ajoute : "En combinaison avec notre logiciel Philips SpeechExec Enterprise, les auteurs peuvent étendre la fonctionnalité de reconnaissance vocale en envoyant et en sauvegardant une version du fichier audio avec leur texte transcrit par la reconnaissance vocale à leur assistant pour correction et relecture. Cette combinaison unique vous permet même de traiter des enregistrements qui ont été créés hors ligne. Un avantage unique, qui élargit les capacités de la principale solution de reconnaissance vocale basée sur le cloud."

Plus d'opportunités pour les partenaires intégrateurs

En plus de devenir un distributeur clé de Nuance Dragon Medical One, SPS est également distributeur de Nuance Dragon Medical SpeechKit. Dragon Medical SpeechKit permet aux développeurs et aux intégrateurs d'intégrer la reconnaissance vocale médicale dans leurs applications de santé. Ce kit logiciel (SDK) permet ainsi l'intégration de Nuance Dragon Medical One dans n'importe quelle solution logicielle utilisée par un hôpital sur des ordinateurs de bureau ou des appareils mobiles.

" Nous sommes heureux d'étendre notre collaboration de longue date avec SPS en lui confiant la distribution de Nuance Dragon Medical One en Europe et Asie-Pacifique. Ensemble, nous accélérons l'adoption et l'évolutivité des solutions de reconnaissance vocale dans le cloud pour accompagner les hôpitaux dans leur transformation digitale. En proposant la reconnaissance vocale dans le cloud, nous aidons les hôpitaux à se concentrer sur leur coeur de métier : fournir des soins de qualité à chaque patient ", explique Frederik Brabant, M.D., vice-président du canal international chez Nuance.

SPS s'engage à fournir des solutions cloud leaders du marché et à offrir un accès facile à ces solutions pour les revendeurs et leurs clients. La distribution de Nuance Dragon Medical One s'appuie sur les atouts éprouvés de Speech Processing Solutions : une présence mondiale, des résultats exceptionnels en matière de gestion des revendeurs et un dévouement au marché des solutions vocales depuis déjà plus de 65 ans.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.philips.com/dictation

À propos de Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) est une société internationale de technologie et un leader mondial des solutions de dictée. Plus de quatre millions d'utilisateurs dans le monde travaillent avec les solutions de reconnaissance vocale développées par SPS et vendues sous la marque Philips. Ces solutions comprennent des logiciels de travail en ligne et pour ordinateur de bureau ainsi que des appareils de dictée. Ces solutions intelligentes font gagner du temps aux utilisateurs et leur permettent de se concentrer sur leurs tâches principales, rendant ainsi leur travail plus efficace, plus orienté client et plus rentable.

SPS, dont le siège social est situé à Vienne, en Autriche, possède des bureaux régionaux aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique et en Autriche, ainsi qu'un réseau de plus de 1000 partenaires de distribution et d'exécution dans le monde entier.

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 03:05 et diffusé par :