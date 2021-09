Owl Labs s'associe à FVS pour développer la distribution de son Meeting Owl Pro en France





Owl Labs, société spécialisée dans le domaine de la technologie et des services de visioconférence immersive et collaborative, annonce aujourd'hui un partenariat avec FVS, grossiste à valeur ajoutée, spécialiste des solutions audiovisuelles pour tous les secteurs d'activité (retail, corporate, éducation, HCR, événementiel... ). Depuis 40 ans, FVS propose un vaste catalogue de solutions et de services, poursuivant sa mission d'écoute, de conseil et d'accompagnement de ses partenaires dans leurs projets.

La collaboration entre Owl Labs et FVS s'inscrit dans une démarche commune destinée à renforcer la présence d'Owl Labs sur les marchés sectoriels en France. A travers ce partenariat, Owl Labs sera désormais en mesure d'étendre la portée et l'accessibilité de son produit phare primé, le Meeting Owl Pro, un produit de vidéoconférence tout-en-un qui convient parfaitement aux nouveaux environnements hybrides, dans l'éducation ou dans les bureaux.

Avec l'adoption rapide du travail hybride par des équipes travaillant à distance, il est désormais vital de maintenir une communication et une collaboration efficaces, quel que soit le lieu. Selon une étude menée par Owl Labs en mai 2021 sur l'état du travail hybride*, 86% des entreprises françaises prévoient de continuer à travailler de façon hybride après la pandémie. Elles devront donc trouver de meilleurs moyens de connecter leurs employés, qu'ils travaillent au bureau ou à la maison. Grâce à Meeting Owl Pro, les entreprises peuvent offrir une expérience de collaboration transparente à leurs employés, où qu'ils se trouvent. Grâce à l'intelligence artificielle et à la technologie exclusive d'Owl Labs, le Meeting Owl Pro se concentre automatiquement sur les personnes qui parlent dans une pièce en utilisant les signaux audiovisuels de sa caméra 360° haute définition, huit microphones et trois haut-parleurs, ayant une portée de cinq mètres. Grâce à cette technologie intelligente, l'appareil peut créer une expérience pleinement immersive, quasiment en face à face, pour tous les participants. Il est également compatible avec toutes les plateformes de visioconférence comme zoom ou Teams, et ne nécessite aucun driver spécifique pour fonctionner.

"Notre partenariat avec FVS accroît notre présence dans toute la France pour soutenir les entreprises qui veulent continuer à travailler selon le modèle hybride et à s'engager auprès de leurs clients où qu'ils se trouvent. Le rapport sur l'état du travail hybride que nous avons récemment mené* a montré que 85% des chefs d'entreprises françaises mettaient en place des politiques destinées à soutenir le travail hybride, et pour 36% d'entre eux, cela passe par les investissements en outils de communication nécessaires pour travailler à distance, tels que le Meeting Owl Pro. Notre présence au catalogue de FVS permettra de répondre de façon efficace à cette demande croissante, et aidera les entreprises et les établissements d'enseignement basés en France à utiliser plus facilement la technologie de collaboration d'Owl Labs pour maintenir et faciliter une communication claire et efficace avec les employés ou les étudiants, où qu'ils se trouvent", déclare Frank Weishaupt, PDG d'Owl Labs.

" L'ensemble du marché français, quel que soit le secteur, doit continuer son évolution et s'adapter aux nouvelles contraintes des clients et des employés en matière de collaboration et de partage de l'information. Nous sommes donc très heureux de pouvoir proposer les solutions Owl Labs à nos clients afin de les accompagner dans cette transformation ", commente Vincent Fournet, directeur marketing de FVS.

Les produits Owl Labs sont utilisés par plus de 75 000 entreprises dans 156 pays de différents secteurs d'activité, notamment par Ogilvy, ClearScore, bioMérieux, l'Université des sciences appliquées de Berne et le Prague College. Owl Labs a récemment été désigné Technologie de Communication de l'année par les AV Technology Awards, ainsi que lauréat du German Design Award et du Red Dot Award. Le Meeting Owl Pro d'Owl Labs figure également dans la liste des 100 meilleures inventions de 2020 du magazine TIME.

Pour plus d'informations ou pour savoir comment acheter, visitez le site de FVS. Pour demander une démonstration de produit dans le showroom "MyLab" de FVS, rendez-vous sur la page www.mylab.pro/contact/

* L'enquête a été menée en mai 2021 par Vitreous World auprès de 2000 chefs d'entreprise, dont des directeurs généraux, des directeurs des ressources humaines, des cadres supérieurs et des chefs de service, au Royaume-Uni (500), en France (500), en Allemagne (500) et dans les pays nordiques (500).

Les chefs d'entreprise sont les cadres supérieurs, les chefs de service, les directeurs des ressources humaines et les directeurs généraux.

Les pays nordiques sont la Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark.

A propos d'Owl Labs

Owl Labs est une entreprise de technologie collaborative qui rend les réunions plus inclusives grâce à des équipements vidéo immersifs à 360 degrés. Conçu pour les entreprises et les salles de classe modernes, Owl Labs se consacre à optimiser le travail des équipes hybrides et distantes grâce à sa technologie primée et à sa gamme de produits performants. Le produit phare de la société, le Meeting Owl Pro, a été reconnu comme l'une des meilleures inventions par le magazine TIME. Il est doté d'une caméra, d'un microphone et d'un haut-parleur à 360 degrés, compatibles avec le réseau Wi-Fi et intègre une technologie d'intelligence artificielle exclusive. Owl Labs a levé 18,7 millions d'Euros de financement et est installée à Boston, avec des employés à travers le monde travaillant à distance et en mode hybride.

Pour en savoir plus sur Owl Labs : www.owllabs.com

A propos de FVS

Depuis 40 ans, FVS est un grossiste à valeur ajoutée, spécialiste en solutions audiovisuelles pour tous les secteurs d'activité (Retail, Corporate, Education, HCR, évènementiel etc...) . Depuis toutes ces années, notre philosophie est restée la même : être à l'écoute de nos clients, les conseiller et les accompagner dans tous leurs projets. Proposer un vaste catalogue au meilleur prix est évidemment indispensable, mais pas suffisant, c'est pourquoi FVS dispose d'une très large gamme de services afin d'apporter à nos clients sérénité, transparence et proximité, à tout moment.

En savoir plus : http://www.fvs.fr

