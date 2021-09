Hopium Annonce 1000 Véhicules Réservés et un Chiffre d'Affaires Embarqué de 120M ? à l'Horizon 2025





PARIS, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le constructeur français Hopium se réjouit de l'enregistrement des 1000 premières précommandes de l'Hopium M?china, son modèle de berline haut de gamme propulsée à l'hydrogène. Cette annonce s'inscrit dans le prolongement de la présentation à Paris le 17 juin dernier, du premier prototype roulant Alpha 0, qui avait donné lieu à l'ouverture d'un carnet de commandes pour 1000 unités numérotées.

Avec un prix annoncé à partir de 120 000 euros, positionnant la M?china dans le segment mid-luxury, le bouclage de cette opération représente un chiffre d'affaires embarqué de 120 millions d'euros à l'horizon 2025, date prévue de la livraison des véhicules. Un signal fort pour la société fondée en 2019, vitrine technologique de l'hydrogène, dont l'ambition est d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2030.

« Je souhaite aux futurs utilisateurs de l'Hopium M?china, la bienvenue au sein de notre communauté », a déclaré le pilote Olivier Lombard, CEO et fondateur d'Hopium. « En réservant leur modèle les premiers, ils ont témoigné à la fois leur adhésion à notre projet et leur engouement pour la technologie hydrogène, la source d'énergie de l'avenir. » Le constructeur offrira aux nouveaux membres de sa communauté, des expériences inédites et sur-mesure pour une immersion dans l'univers Hopium.

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est un constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène qui concrétise l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile.

Olivier Lombard, qui porte la culture automobile en héritage, a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui le coureur le plus expérimenté au monde dans le domaine.

Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.

Hopium réunit une équipe d'experts, des partenaires de premier plan, à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène, de la technologie et de l'ingénierie automobile.

Hopium (FR0014000U63 ? MLHPI) est cotée sur Euronext Access+ et est éligible au PEA-PME.

