Golding entre sur le marché Impact avec le fonds Private Equity global de 300 millions





Golding Capital Partners étaie la stratégie de sa catégorie Impact et lance son premier fonds de fonds institutionnel Impact. Avec le « Golding Impact 2021 », le gestionnaire d'actifs munichois poursuit une stratégie de placement Private Equity/Impact à visée globale avec d'ambitieux objectifs de durabilité écologiques et sociaux étroitement liés entre eux. Le nouveau fonds a dans son viseur des entreprises d'Europe, d'Amérique du Nord et des marchés émergents avec des modèles commerciaux transformatifs dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficience des ressources (35 pour cent), la technologie agricole durable (35 pour cent) et les services financiers et autres secteurs durables (30 pour cent). Golding pronostique un IRR net de 12 à 14 pour cent et prévoit un volume de fonds de 300 millions d'euros. Le gestionnaire d'actifs munichois classifie le nouveau fonds Impact comme conservateur au sens de l'article 8+ (« light green plus ») de la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), mais aspire à long terme à une reclassification comme un fonds relevant de l'article 9 (« dark green »).

« Les investissements Impact sont non seulement l'avenir, mais offrent aussi, aujourd'hui déjà, des possibilités énormes aux investisseurs institutionnels. Nos décisions d'investissement peuvent provoquer des effets réels et durables dans un processus de transformation global, et créer des valeurs phénoménales avec, en conséquence, la génération de suffisamment de rendements. Le plus grand défi consiste à accéder aux meilleurs partenaires pour les fonds cibles tout en se diversifiant. Nous sommes convaincus qu'avec nos nombreuses années d'expérience en Impact, nous pouvons fortement contribuer, avec nos investisseurs, à parvenir aux objectifs de développement des Nations Unies », commente Dr. Andreas Nilsson, Managing Director et Head of Impact chez Golding.

« Pour ce faire, nous concoctons un portefeuille de fonds destiné à nos investisseurs à partir d'investissements dans des entreprises qui se distinguent sur les plans écologique et social et au sens d'une croissance durable. Ces investissements doivent répondre aux objectifs Impact dès le premier jour. Parce que nous attachons une grande importance à ce que les rapports des entreprises du portefeuille hors espace européen correspondent à 100 pour cent aux standards SFDR, nous commençons de manière conservatrice au sens de l'article 8+, et nous considérons ainsi comme « light green plus ». Avec nos fonds, nous nous efforcerons de collecter les données de façon homogène, avec des rapports établis à tour de rôle, afin d'obtenir le statut de l'article 9 », complète le directeur, Hubertus Theile-Ochel.

Jeremy Golding, fondateur et directeur de Golding Capital, ajoute : « Pour nous, le premier fonds Impact est la suite logique et la mise en oeuvre pratique de la philosophie de durabilité que nous cultivons depuis des années. Nous sommes signataires des UN PRI depuis 2013 et le serons bientôt des Operating Principles for Impact Management. Et ce n'est là qu'une des nombreuses étapes que nous envisageons de faire franchir à notre entreprise pour devenir un gestionnaire d'actifs durable. Nous nous sommes par exemple fixé l'objectif, en tant qu'entreprise, d'atteindre la neutralité CO 2 d'ici 2025. Ce ne sera donc assurément pas notre dernier produit Impact.

Minimisation des risques par une vaste diversification et un processus rigoureux de diligence raisonnable

La stratégie du « Golding Impact 2021 » prévoit la constitution d'un portefeuille très diversifié couvrant divers secteurs, régions et stades de maturité d'entreprises. Sont prévus des investissements dans environ 15 fonds cibles et des co-investissements sélectionnés pour les panachages. Dans ses décisions d'investissement, Golding applique un processus de diligence raisonnable rigoureux, et elle a développé un système de gestion Impact soigneusement pensé qui détermine explicitement et permet de vérifier les objectifs d'impact mesurables de chaque investissement.

Les entreprises cibles du « Golding Impact 2021 » proviennent en majeure partie des trois secteurs « Green Solutions », « Food and Ag-Tech Solutions » et « Financial Inclusion Solutions ».

« Green Solutions » couvre les technologies et modèles commerciaux qui contribuent à la décarbonisation des processus économiques et à l'adaptation au changement climatique. Dans les marchés cibles mûrs, cela concerne avant tout les domaines de l'efficacité énergétique, la modernisation des infrastructures de réseau et d'accumulateurs d'énergie, et une circulation plus durable. Dans les pays émergents, il s'agit surtout de dissocier croissance économique et consommation de ressources. La capacité à payer ces technologies et leur accessibilité pour une grande partie de la société, par exemple à travers des installations d'électricité solaires hybrides dans un village, jouent un rôle décisif dans le choix des instruments.

Les « Food and Ag-Tech Solutions » sont des méthodes innovantes qui ont pour but d'augmenter la durabilité de l'agriculture, de la sylviculture et de l'industrie alimentaire. En font entre autres partie la garantie à long terme d'une bonne qualité des sols et de l'eau ou encore l'introduction de semences plus productives et plus résistantes. Les approches numériques peuvent justement contribuer à des structures d'organisation plus efficaces pour les agriculteurs, par exemple en mutualisant l'utilisation des machines gourmandes en capitaux ou en adoptant une gestion des chaînes de livraison moderne.

Enfin, les « Financial Inclusion Solutions » portent sur des solutions modernes destinées à faciliter considérablement l'accès aux prestations de services financières et à les rendre possible pour davantage de personnes dans les pays émergents. L'accès restreint aux prestations bancaires classiques inhibe d'une part le développement économique général de nombreux pays émergents, et complique d'autre part souvent, au niveau individuel, l'accès à une sécurité financière de base en cas de difficultés. Les entreprises FinTech proposent des alternatives numériques dans les domaines des assurances, des transactions non monétaires et de l'attribution de crédits.

Le « Golding Impact 2021 » est structuré comme une SCS SICAV-FIAR luxembourgeoise et s'adresse aux investisseurs institutionnels qui souhaitent placer au moins de cinq millions d'euros.

À propos de Golding Capital Partners GmbH

Golding Capital Partners GmbH est l'un des premiers gestionnaires d'actifs indépendants d'Europe pour les investissements alternatifs axés sur les catégories Infrastructures, Private Debt, Private Equity et Impact. Gérant près de 11 milliards d'euros par l'intermédiaire d'une équipe de plus de 130 collaborateurs disséminés entre les bureaux de Munich, Londres, Luxembourg, New York, Tokyo et Zurich, Golding Capital Partners aide les investisseurs institutionnels et professionnels à établir leur stratégie de placement. On trouve parmi plus de 200 investisseurs des institutions de prévoyance, des assurances, des fondations, des Family Offices et des établissements ecclésiastiques, ainsi que des banques, des caisses d'épargne et des banques coopératives. Golding a signé les principes pour l'investissement responsable initiés par l'ONU (UN PRI) en 2013, et elle est membre de la Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD) depuis 2021.

