Billups, la société d'affichage publicitaire en extérieur annonce sa première embauche en Europe, Andrew Brunton





AMSTERDAM, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Billups, la plus grande entreprise privée de technologie publicitaire en extérieur et de services gérés aux États-Unis, a annoncé sa première embauche en Europe avec la nomination officielle d'Andrew Brunton au poste de directeur régional, EMEA. Basé à Amsterdam, Andrew sera chargé d'introduire et de développer les capacités de Billups sur le marché européen grâce à une technologie innovante, une meilleure compréhension du public et des solutions médias créatives.

Avec plus de 12 ans d'expérience, Andrew apporte une perspective internationale accompagnée d'un marketing stratégique et d'une expertise en matière de médias d'extérieur grâce à son travail sur des marques de premier plan telles que Facebook, American Express, Rolex et Three Mobile lorsqu'il était chez Kinetic Worldwide, à Londres et à Amsterdam.

Avant de rejoindre Billups, Andrew a dirigé l'équipe Nike EMEA City Offense, qui faisait partie de Mindshare Worldwide à Amsterdam, par le truchement d'activités de pointe qui célébraient des moments culturels afin de créer des liens plus profonds et plus significatifs avec les consommateurs, avec des résultats concrets.

Dans son nouveau rôle chez Billups, Andrew se concentrera sur l'expansion de la société dans la région EMEA, le développement commercial et les initiatives médiatiques qui offrent les meilleures pratiques en matière de publicité extérieure et des services stratégiques exceptionnels grâce à des technologies brevetées et à la mesure des données.

« C'est un grand moment pour Billups, et nous sommes plus que ravis qu'Andrew se joigne à nous, car il jouera un rôle déterminant dans l'établissement et l'amélioration de notre empreinte à travers la technologie, la science des données, la planification des médias, l'achat et la mesure dans l'espace européen », a déclaré Benjamin Billups, Co-fondateur à Billups. « Sa passion pour la résolution des problèmes des clients et son obsession pour l'atteinte des publics à l'aide de campagnes d'affichage publicitaire en extérieur nous aideront à produire des résultats étonnants et à faire progresser notre entreprise de manière inédite et percutante. »

À propos de Billups

Billups révolutionne l'expérience médiatique de ls publicité en extérieur (OOH). Alliant l'art et la science à une technologie de pointe, nous sommes en tête de l'industrie en matière de ciblage scientifique, de mesure précise pour la publicité en extérieur et d'un moteur de recommandation novateur alimenté par l'Intelligence Artificielle. Fondée en 2003, Billups est la plus grande entreprise privée nationale de technologie et de services gérés spécialisée dans l'affichage, offrant une planification stratégique, des achats, une production et des expériences de marque. Billups aide les grandes marques mondiales à naviguer et à optimiser leur investissement dans la publicité en extérieur. Billups a son siège social à Portland, en Oregon, et compte 19 bureaux aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez www.billups.com .

Contact média

Jeff Jan

Head of Growth

marketing@billups.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1635013/Billups_Andrew_Brunton.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1575372/Billups_Logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 02:00 et diffusé par :