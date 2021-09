Medtronic obtient le marquage CE pour sa gamme de cathéters d'accès radial





DUBLIN, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Medtronic plc (NYSE:MDT), le leader mondial de la technologie médicale, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE pour sa gamme de cathéters d'accès radial, qui comprend le cathéter guide d'accès radial Risttm 079 et le cathéter sélectif d'accès radial Risttm.

Le cathéter guide d'accès radial Rist 079 est le premier cathéter spécifiquement conçu pour répondre aux exigences uniques de l'accès au système vasculaire neurologique par l'artère radiale par rapport à l'accès par l'artère fémorale. Autorisé par la Food and Drug Administration aux États-Unis1selon la procédure 510(k), ce produit a été utilisé sur un nombre limité de sites aux États-Unis et a fait l'objet d'un retour d'information important de la part des clients dans plus de 100 cas sur ses performances en matière de navigabilité et de prise en charge de la voie radiale.

« Le cathéter d'accès radial Risttm combine à la fois un soutien proximal et une souplesse distale », a déclaré Frédéric Clarençon, MD, Ph.D., chef de l'unité de neuroradiologie interventionnelle de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, en France. « Il est idéal pour l'embolisation par accès radial ».

Les techniques transradiales sont désormais la norme de soins dans la communauté de cardiologie interventionnelle depuis que l'American Heart Association a recommandé en 2018 une approche radiale en premier lieu pour le syndrome coronarien aigu, en raison des complications hémorragiques et vasculaires plus faibles par rapport à l'accès par l'artère fémorale2,3. Parmi les autres avantages démontrés de l'accès radial dans les procédures cardiovasculaires, on peut citer la forte préférence des patients4, le séjour ambulatoire et la réduction des coûts5,6, ce qui a conduit la communauté des neuroradiologues interventionnels à envisager l'adoption de l'approche par voie radiale dans leur pratique.

« Nous nous engageons à explorer les moyens d'améliorer les résultats en réduisant les complications, en diminuant le coût des soins et en améliorant l'expérience globale du patient. Nous pensons que l'accès radial est un ajout significatif à l'arsenal clinique », a déclaré Dan Volz, président de l'entreprise Neurovascular Therapies, qui fait partie du portefeuille Neuroscience de Medtronic. « L'obtention du marquage CE de la gamme d'accès radial Rist souligne notre volonté d'encourager l'innovation afin d'offrir aux praticiens neurovasculaires la gamme de produits la plus large possible pour qu'ils puissent personnaliser leurs soins en fonction de l'état et de l'anatomie du patient. »

À propos des cathéters d'accès radial

Le cathéter-guide d'accès radial Rist 079 est indiqué pour l'introduction de dispositifs interventionnels dans les systèmes vasculaire périphérique, coronaire et neurovasculaire.

Le cathéter sélectif d'accès radial Rist est indiqué pour l'introduction de dispositifs interventionnels dans les systèmes vasculaire périphérique, coronaire et neurovasculaire. Il peut être utilisé pour faciliter l'introduction d'agents diagnostiques dans la neurovascularisation. Il n'est pas destiné à faciliter l'introduction d'agents diagnostiques dans les artères coronaires ou périphériques.

À propos de Medtronic

Medtronic plc (http://www.medtronic.com), dont le siège social est situé à Dublin, en Irlande, est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies, des services et des solutions médicales Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde Au service des médecins, des hôpitaux et des patients dans plus de 150 pays, Medtronic emploie plus de 90 000 personnes dans le monde. L'objectif de l'entreprise est de collaborer avec des intervenants partout dans le monde pour amener les soins de santé plus loin, ensemble.

Toute déclaration prospective est sujette à des risques et incertitudes tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats attendus.

