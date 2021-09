Le professeur Eric Hanushek et le docteur Rukmini Banerji ont reçu le prix Yidan 2021, la plus haute distinction mondiale en matière d'éducation





HONG KONG, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le professeur Eric A. Hanushek et le Dr Rukmini Banerji ont reçu le prix Yidan 2021, la plus haute distinction mondiale dans le domaine de l'éducation, en reconnaissance de leurs travaux révolutionnaires portant sur une pièce essentielle du puzzle de l'éducation : l'amélioration à grande échelle de la qualité de l'éducation et des résultats pour les apprenants.

À l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, mené par un comité indépendant composé d'experts reconnus en matière d'éducation, le professeur Eric A. Hanushek et le Dr Rukmini Banerji ont été sélectionnés comme lauréats du prix Yidan 2021 pour la recherche en éducation et du prix Yidan pour le développement de l'éducation. Ils rejoindront les neuf lauréats qui ont reçu le prix Yidan depuis sa création en 2016, établi par la Fondation du prix Yidan - une fondation philanthropique mondiale pour l'éducation qui inspire le progrès et le changement dans l'éducation.

Soutien aux 2021 lauréats pour améliorer la qualité de l'enseignement et les résultats d'apprentissage

Le professeur Eric Hanushek, Paul and Jean Hanna Senior Fellow et professeur à la Hoover Institution de l'université de Stanford, reçoit le prix Yidan 2021 pour la recherche en éducation. Ses travaux, qui portent sur les résultats de l'éducation et l'importance de la qualité de l'enseignement, ont transformé la recherche et les politiques au niveau international. Ses travaux ont contribué à l'élaboration de l'Objectif 4 des Nations Unies pour le Développement Durable (assurer une éducation de qualité inclusive et équitable) en recadrant les objectifs en matière de résultats d'apprentissage et ont montré que c'est la quantité d'apprentissage des étudiants - et non le nombre d'années passées à l'école - qui stimule les économies.

Grâce au financement du prix Yidan, le professeur Hanushek prévoit de mettre en place un programme de chercheurs en Afrique, afin de soutenir la capacité d'analyse pour façonner l'éducation.

Le Dr Rukmini Banerji, Directeur général de Pratham Education Foundation , reçoit le Prix Yidan 2021 pour le développement de l'éducation pour son travail visant à améliorer les résultats de l'apprentissage. L'approche d'évaluation du Rapport Annuel sur le Résultats de l'Education (ASER), mise au point par le Dr Banerji et son équipe, a révélé des lacunes en matière de lecture et de calcul chez des enfants qui avaient déjà passé plusieurs années à l'école. Pour combler ces lacunes, le programme « Enseignement au Bon Niveau » (TaRL) de son équipe collabore avec les écoles et les collectivités locales pour fournir des compétences de base en lecture et en arithmétique, en veillant à ce qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Ce modèle systématique et reproductible touche des millions d'enfants chaque année et s'est répandu dans le monde entier.

Avec le soutien du Prix Yidan, le Dr Banerji prévoit de renforcer et d'étendre le travail de Pratham auprès des jeunes enfants afin que des bases solides puissent être construites tôt dans la vie d'un enfant. Elle pense que cela contribuera de manière significative à l'objectif de voir « chaque enfant à l'école et en train de bien apprendre ».

Chaque lauréat recevra 30 millions de dollars Hongkongais (environ 3,9 millions de dollars américains), dont la moitié est un fonds de projet - permettant à une série de projets éducatifs innovants et progressistes de se développer et de soutenir des millions d'apprenants dans le monde. Ensemble, les projets des lauréats contribuent à rendre le monde meilleur grâce à l'éducation.

Tous les lauréats se joindront aux membres du Yidan Council of Luminaries pour travailler en collaboration et parler d'une voix collective - pour faire la lumière sur l'importance de restaurer et de repenser l'éducation avec des idées novatrices.

La période de nomination pour le Prix Yidan 2022 débute le 19 octobre

Les candidatures pour le prix Yidan 2022 seront ouvertes du 19 octobre 2021 à mars 2022.

À propos de la Fondation du Prix Yidan et du Prix Yidan

La Yidan Prize Foundation est une fondation éducative philanthropique mondiale. Grâce à son prix et à son réseau d'innovateurs, il soutient les idées et les pratiques dans le domaine de l'éducation, en particulier celles qui ont le pouvoir de changer positivement les vies et la société.

Le Prix Yidan est un hommage à l'éducation inclusive qui reconnaît les personnes ou les équipes qui ont contribué de façon importante à la théorie et à la pratique de l'éducation.

