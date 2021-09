Le luminaire Arize Element® L1000 de prochaine génération permet une croissance efficace à l'échelle industrielle





GE Current, une société Daintree, a lancé aujourd'hui la prochaine génération de l'Arize Element L1000, un luminaire de plafond destiné aux serres commerciales et aux fermes d'exploitation intérieures. La prochaine génération comporte trois modèles avec des options spectrales étendues, un flux de photons élevé pouvant atteindre 2350 ?mol/s, des niveaux élevés d'efficacité pouvant atteindre 3,6 µmol/J et est fièrement assemblée au coeur des Appalaches.

« Nous nous sommes donné comme objectif de concevoir le luminaire le plus robuste et le plus durable au monde pour l'agriculture commerciale, grâce à nos plus de 20 ans d'expérience en conception de luminaires LED alliés à plus de 65 ans d'excellence en fabrication et d'échelle à Hendersonville, en Caroline du Nord », a déclaré Mike Doss, VP, Specialty, chez Current. « Nous avons amélioré l'Element de toutes les manières possibles, de l'intensité lumineuse à l'efficacité, et nous sommes fiers de l'assembler aujourd'hui dans les Appalaches. »

La famille Element propose désormais huit options spectrales dans trois modèles inédits :

L1000 : Le L1000 est un luminaire flexible et polyvalent d'un PPF pouvant atteindre 1900 µmol/s à 3,3 µmol/J.

Le L1000 est un luminaire flexible et polyvalent d'un PPF pouvant atteindre 1900 µmol/s à 3,3 µmol/J. L1000 HE : Le L1000 HE (à haut rendement) émet 1900 µmol/s à 3,6 µmol/J, pour les serres commerciales à grande échelle.

Le L1000 HE (à haut rendement) émet 1900 µmol/s à 3,6 µmol/J, pour les serres commerciales à grande échelle. L1000 HO : Le L1000 HO (à rendement élevé) offre le meilleur des deux mondes : des niveaux PPF pouvant atteindre 2350 µmol/s à 3,4 µmol/J.

La famille Element comporte le XW Optic exclusif de Current, qui cible la dispersion lumineuse avec précision, ce qui se traduit par une couverture étendue dans les applications à faible hauteur de plafond. Il réduit de 10 à 15 % le nombre de luminaires nécessaires sans sacrifier l'uniformité ou la qualité des cultures, réduisant ainsi l'investissement en capital. Les options en matière de fixation ont également été simplifiées et le luminaire et l'alimentation partagent un matériel de fixation commun.

Propulser les opportunités dans les Appalaches

Fièrement assemblé à Hendersonville, en Caroline du Nord, le nouveau Arize Element L1000 a été sélectionné par AppHarvest (NASDAQ : APPH) pour sa nouvelle ferme de Morehead, dans le Kentucky, dont l'ouverture est prévue en fin d'année.

« En tant que cultivateurs, nous devons considérer plusieurs facteurs pour maximiser la production et le rendement des cultures. L'un des facteurs auxquels nous accordons une attention particulière est la gestion de la lumière », a déclaré Jose « Pepe » Calderon, cultivateur principal chez AppHarvest. « Les luminaires de croissance LED de Current nous fournissent plusieurs avantages tels que des intensités réglables et une efficacité énergétique dont nous bénéficions en termes d'augmentation de la production, de développement des plantes, de cultures précoces, d'amélioration du contrôle climatique et d'économies en énergie. »

Apprenez-en plus sur la toute nouvelle solution d'éclairage de plafond de Current sur www.gecurrent.com/horticulture.

À propos de GE Current, une société Daintree :

Current optimise les applications commerciales, industrielles, urbaines et spécialisées avec un éclairage avancé et des contrôles intelligents. En collaboration avec nos partenaires, nous obtenons les meilleurs résultats possibles pour nos clients. Découvrez comment Current reste éclairé sur www.gecurrent.com.

