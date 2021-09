Rama Kondru et Sastry Chilukuri nommés co-PDG de Medidata





Medidata, une société Dassault Systèmes, a récemment nommé Rama Kondru et Sastry Chilukuri aux postes de co-PDG. Tous deux travaillent de longue chez Medidata, avec Chilukuri en tant que président fondateur de Medidata Acorn AI et Kondru en tant que vice-président exécutif et responsable de la technologie. Évoluer en collaboration n'aura rien de nouveau pour ces deux spécialistes du secteur, qui ont déjà travaillé ensemble avant d'intégrer Medidata.

Chilukuri déclare: "Le secteur des sciences de la vie connaît un changement radical en raison de l'innovation biologique et technologique. Chez Medidata, nous nous engageons à être un partenaire de confiance aidant les clients à déployer des technologies, des données et une IA de premier plan afin de réaliser l'impossible pour les patients."

Kondru déclare: "Nous sommes ravis d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de Medidata autour de trois piliers critiques: une plateforme unifiée couvrant l'intégralité du cycle de vie du développement médicamenteux; "optimiser l'analytique en tout lieu" pour générer des perspectives et de l'efficience; et repenser l'expérience des patients, du personnel et des chercheurs en tant qu'utilisateurs finaux."

Tarek Sherif et Glen de Vries, cofondateurs de Medidata, occuperont respectivement les postes de président et vice-président de Dassault Systèmes Life Sciences & Healthcare. Leur mission est de faire de Dassault Systèmes la première plateforme en termes de découverte, développement, fourniture et contribution au futur état des soins de santé à l'échelle mondiale.

Avant de rejoindre Medidata, Chilukuri était associé chez McKinsey & Company où il a travaillé 12 ans dans le conseil aux clients biopharmaceutiques, de dispositifs médicaux, technologiques, de capital-investissement et du secteur public. Auparavant, il a travaillé chez GE Healthcare dans les services d'ingénierie logicielle, de développement de produits et des opérations.

Kondru travaillait précédemment chez Janssen Americas, une société Johnson and Johnson, où il occupait la fonction de vice-président principal et responsable de l'information chez Janssen Pharmaceuticals - Americas. Avant cela, il était responsable de l'information supervisant les activités de R&D et d'innovation du groupe J&J Medical Devices, et a dirigé une équipe internationale des sciences des données chez J&J.

Medidata est une filiale détenue en exclusivité par Dassault Systèmes qui, avec sa plateforme 3DEXPERIENCE, se positionne favorablement pour être à la tête de la transformation numérique des sciences de la vie à l'ère de la médecine personnalisée grâce à la première plateforme scientifique-commerciale de bout en bout, depuis la recherche jusqu'à la mise sur le marché.

À propos de Medidata

Medidata se positionne à l'avant-garde de la transformation numérique pour les sciences du vivant afin d'apporter de l'espoir à des millions de patients. Medidata contribue à produire des preuves et des informations exploitables aidant les sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et diagnostiques, ainsi que les chercheurs universitaires, à accélérer la création de valeur, minimiser les risques et optimiser les résultats. Plus d'un million d'utilisateurs inscrits répartis dans plus de 1 700 clients et partenaires ont accès à la plateforme la plus éprouvée au monde en matière de données de développement clinique, commerciales et de monde réel. Medidata, une entreprise Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), est basée à New York et dispose de bureaux dans le monde entier afin de répondre aux attentes de ses clients. Rendez-vous sur www.medidata.com et suivez-nous sur @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un accélérateur de progrès humain. Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements 3D virtuels collaboratifs qui leur permettent d'imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Dassault Systèmes travaille à créer de la valeur pour ses 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez notre site www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, une "société européenne" française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440), ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

