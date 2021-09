Creative Artists Agency va acquérir ICM Partners





Creative Artists Agency (CAA), la principale agence de divertissement et de sport, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'ICM Partners (ICM), l'une des principales agences internationales de divertissement et de sport, dans le but d'élargir et de rendre plus inclusive sa représentation alors que ses clients, activités et marques façonnent la culture.

« Aujourd'hui, les auteurs, athlètes, leaders d'opinion et créateurs de tendances qui peuvent émouvoir, inspirer et attirer un large public mondial ont une opportunité et une capacité sans précédent d'atteindre leurs objectifs et de concrétiser leurs aspirations », ont déclaré Bryan Lourd, Kevin Huvane et Richard Lovett de CAA. « La combinaison stratégique de CAA et d'ICM renforce nos ressources collectives, notre expertise et nos relations pour offrir à nos clients de classe mondiale encore plus d'opportunités de développer leurs carrières et leurs marques au sein de multiples disciplines et plateformes dans un marché en évolution. Notre solide situation financière nous permet de continuer à développer et à diversifier nos activités, le service et la représentation restant au coeur de ce que nous faisons et de qui nous sommes. Nous avons la chance de trouver en ICM un partenaire qui partage notre engagement envers la vision la plus large et la plus inclusive possible de ce que nos clients et notre entreprise peuvent accomplir ensemble. »

« Nous sommes ravis de nous associer et de combiner nos forces avec la talentueuse équipe de CAA », a ajouté Chris Silbermann d'ICM, qui rejoindra le conseil des actionnaires de CAA. « Ensemble, nous nous appuierons sur nos réalisations et notre esprit d'entreprise, et continuerons de démontrer un engagement indéfectible envers les meilleurs intérêts de nos clients, ainsi qu'envers l'autonomisation de nouvelles voix diverses au sein de l'industrie. »

La combinaison complémentaire de CAA et d'ICM créera des opportunités plus profondes, plus larges et plus compétitives pour les clients dans les espaces en constante évolution du divertissement, des médias et du sport. ICM apporte à CAA une liste internationale d'artistes dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, de la comédie, du théâtre, des jeux, de la politique et de la baladodiffusion. Leader dans son secteur, la division Livres d'ICM complète parfaitement les activités de cinéma, de télévision et de baladodiffusion axées sur le contenu de CAA, en plus de sa branche Conférenciers et d'autres divisions. De plus, ICM Stellar Sports, basé à Londres, sert plus de 800 clients dans le monde et gère des bureaux dans 10 pays.

En plus d'être une entreprise de premier plan dans le domaine du divertissement, des médias et du sport, CAA détient aussi une expertise mondiale dans les domaines suivants : cinéma, télévision, musique, sports, théâtre, médias numériques, édition, promotion, financement des médias, investissement des consommateurs, mode, baladodiffusion, prise de parole, jeux et philanthropie. Supervisé par une équipe de direction de classe mondiale et distingué par sa culture de collaboration et son service client exceptionnel, le personnel diversifié de CAA identifie et crée des opportunités pour les personnes et les organisations qui façonnent la culture et inspirent le monde. CAA a été la première agence de talents du divertissement à fonder une entreprise dans le secteur du sport, créer une banque d'investissement, lancer un fonds de capital-risque, fonder des start-up technologiques, et établir une activité en Chine, entre autres innovations dans le secteur. Filiale de CAA, Entertainment Benefits Group (EBG) est un leader du divertissement et du voyage d'entreprise, avec plus de 40 000 clients et 60 millions d'utilisateurs. Fondée en 1975, CAA a son siège à Los Angeles et jouit d'une forte présence à New York, Nashville, Londres, Pékin et Shanghai. La société gère aussi des bureaux dans plusieurs villes du monde, dont notamment Atlanta, Charlotte, Chicago, Dallas, Denver, Genève, Jacksonville, Las Vegas , Memphis, Miami, Munich, Orlando, Stockholm et Toronto. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.caa.com.

ICM est l'une des principales agences de divertissement, de médias et de sports au monde, dédiée à la représentation mondiale d'artistes, de créateurs de contenu, de diffuseurs, d'auteurs, d'artisans, de journalistes et d'athlètes dans les domaines du cinéma, de la télévision, du sport, de l'édition, du théâtre, de la musique, du spectacle vivant, de la baladodiffusion, de l'image de marque, de la promotion, de placements de produits, des parrainages, publicités, diffusions, prises de parole, et de la politique. Fondée à l'origine en 1975 sous le nom de International Creative Management, puis rebaptisée ICM Partners en 2012, ICM dispose de l'expertise et de l'influence d'une agence traditionnelle et d'un esprit d'entreprise innovant dédié à servir ses clients à travers le monde avec passion et distinction. ICM gère des bureaux à Los Angeles, New York, Washington DC et Londres, et des partenariats stratégiques en Europe, en Asie et au-delà. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.icmpartners.com.

La transaction devrait être finalisée plus tard cette année sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris la délivrance des approbations règlementaires. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Conseillers

Allen & Company LLC a agi en tant que conseiller financier pour CAA et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en tant que conseiller juridique.

Lazard a agi en tant que conseiller financier pour ICM, avec Sheppard Mullin et Davis Polk & Wardwell LLP en tant que conseillers juridiques.

