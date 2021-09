Trade Bridge - le premier événement « Promotion on Cloud » de la 130e Foire de Canton s'est déroulé avec succès





GUANGZHOU, Chine, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La première édition de l'événement « Promotion on Cloud » (Promotion sur le cloud) de la 130e Foire de Canton a été reliée à la France le 22 septembre. M. Chu Shijia, vice-président et secrétaire général de la Foire de Canton, directeur général du Centre du commerce extérieur de la Chine l'a annoncé : « Trade Bridge », l'événement « Promotion on Cloud » de la 130e Foire de Canton est officiellement lancé !

Intégrant des formats virtuels et hors ligne pour connecter Paris et Guangzhou, plus de 100 représentants de multinationales françaises bien connues, d'institutions financières, d'agences d'inspection, de sociétés de design, de magasins de matériaux de construction et d'associations commerciales ont participé à l'événement.

Des invités tels que Shen Xiang, ministre des affaires économiques et commerciales de l'ambassade de Chine en France, Chu Shijia, vice-président et secrétaire général de la Foire de Canton, directeur général du Centre chinois du commerce extérieur, Alain Eygreteau, vice-président de la Chambre de commerce de Paris Ile-de-France, Gao Shugang, directeur général adjoint de la succursale parisienne de la Banque de Chine et Cheng Hui, directeur du bureau d'achat international d'ADEO Services, ont assisté à l'événement et y ont pris la parole.

En tant que plateforme cruciale pour la coopération commerciale internationale, la Foire de Canton est un lien important pour les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. Shen Xiang a encouragé les entreprises françaises à utiliser pleinement la plateforme pour renforcer la coopération et les échanges avec les entreprises chinoises, en proposant différentes options de collaboration entre les entreprises françaises et chinoises, et en contribuant à l'expansion de la coopération économique et commerciale sino-française.

L'événement présente les points forts de la Foire, à savoir les expositions, les événements et les stands vedettes qui sont nommés pour faire écho à la stratégie de « double circulation » de la Chine, ainsi que sa présentation innovante pour encourager les entreprises à présenter de nouveaux produits à la fois en ligne et hors ligne.

Chu Shijia a noté que la Foire de Canton a reçu le soutien des communautés d'affaires françaises et chinoises au cours des 65 dernières années. Il espère que les communautés d'affaires françaises pourront trouver des opportunités d'affaires et mener à bien une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays.

Selon Alan Eygreteau, la chaîne d'approvisionnement internationale a été durement touchée par la pandémie de COVID-19, et les acheteurs recherchent activement des partenaires commerciaux et des fournisseurs. La Foire de Canton est le lieu idéal pour relever de tels défis.

La Chine étant le premier partenaire commercial de la France en Asie et la Foire de Canton a régulièrement accueilli près de 3 000 acheteurs français à chacune de ses éditions. Grâce à la Foire, les entreprises du monde entier peuvent se faire une idée complète des dernières tendances des produits chinois et du potentiel du marché chinois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1635476/image_1.jpg

