Des milliards $ pour un stade de baseball en temps de relance? Pour l'opposition officielle, c'est non!





QUÉBEC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Pendant que l'on tente de relancer l'économie, que l'on cherche des solutions à la pénurie de main d'oeuvre et que les urgences ferment, le gouvernement Legault prépare en cachette la construction d'un nouveau stade de baseball, déplore Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie.

Reconnaissant que les Québécois et lui-même s'ennuient du baseball, le député de Marquette s'inquiète de voir le ministre Fitzgibbon octroyer de l'argent public à de riches amis investisseurs dans le but de construire un nouveau stade de baseball dans le contexte économique actuel.

Pour l'opposition officielle, l'investissement de centaines de millions de dollars dans du béton est simplement inconcevable au moment où les Québécois souffrent des effets du manque de main d'oeuvre dans des secteurs aussi névralgiques que la santé et l'éducation. Le gouvernement doit revoir ses priorités devant tous ces enjeux qui inquiètent la population.

De plus, le dossier démontre clairement, une fois de plus, le manque flagrant de transparence de ce gouvernement alors que les Québécois apprennent ses réelles intentions via une nouvelle qui émane de la Floride.

« Moi aussi, j'espère le retour du baseball majeur à Montréal! Mais je ne crois pas qu'un investissement public dans la construction d'un stade jouisse de l'acceptabilité sociale, en ce moment, dans le contexte économique actuel. »

-Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie.

« Les contribuables québécois demandent de la transparence par rapport au financement du stade de baseball par le gouvernement du Québec. Financer des milliardaires pour construire un stade de baseball, avec l'argent des Québécois ? C'est un gros non. »

-Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 22:11 et diffusé par :