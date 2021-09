Inauguration de la 2ème Conférence mondiale de la technologie de lavage : Etudier la fusion innovante de trois industries, Aider au lavage et soin écologiques et sains au futur





WUXI, Chine, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Au 26 septembre 2021, la 2ème Conférence mondiale de la technologie de lavage (GLT) au sujet de "Poursuite du développement·Préconisation de la situation gagnant-gagnant·Transmission de l'espoir" est inaugurée solennellement à Wuxi du Jiangsu. La présente GLT est organisée par CSISA-WES, CHINA TEXTILE COMMERCE ASSOCIATION, CCIA-CLEANING, CHINA HOUSEHOLD ELECTRICAL APPLIANCES ASSOCIATION, et chargée par le partenaire stratégique en chef Wuxi Midea Laundry Electrical Appliances Co.,Ltd. joignant China Standard Certification(Beijing) Co.,Ltd., où réunissent des centaines d'académiciens et savants, d'experts professionnels mondiaux, d'institutions de contrôle et de recherche internationalement connues ainsi que d'entreprises pilotes, qui étudient et partagent la technologie de pointe, la technologie appliquée, la dynamique du standard, etc. dans le domaine de lavage et soin, expliquent les défis et les opportunités auxquels l'industrie de lavage et soin fait face dans une nouvelle ère envers l'industrie textile, l'industrie de produits chimiques ménagers, l'industrie d'équipements de lavage, en apportant une interprétation professionnelle au sujet de ''Ecologie saine'' sous différents angles, différentes visions, qui met le développement de l'écosystème de lavage à niveau d'une manière innovante.

Lors de l'inauguration, CSISA-WES, le Centre de recherche et développement de Midea Laundry, l'Université de Jiangnan, l'Université de géosciences de Chine, etc. ont créé conjointement la "Base d'innovation mondiale de fusion de la technologie écologique de lavage et soin", promouvant ensemble le développement de la technologie écologique de lavage et soin mondiaux. Comme le premier arrêt, Midea Laundry à Wuxi est devenu la tête de pont de recherche et développement de la technologie de pointe de lavage et soin mondiaux. XU Pengcheng, le chef du centre de recherche et développement de la division de machines à laver de Midea a donné de grandes espérances et exprimé que "Midea Laundry/Midea adhèrent toujours à l'idée de développement technologique de l'ouverture, la coopération, la situation gagnant-gagnant, depuis des années, nous avons construit et perfectionnons notre propre système de recherche de la technologie innovante ouverte sans cesse. Basé sur la tendance de développement technologique, nous avons établi actuellement le lien avec plusieurs universités et instituts, institutions de recherche, entreprises technologiques en vue de l'amarrage des besoins et plans technologiques à travers la nouvelle plate-forme innovante, avec cette plate-forme, le partenariat solide est établi avec des centaines d'institutions de recherche et de plates-formes depuis ces dernières années, qui ont étudié, développé et concrétisé ensemble de nombreux projets.''

De plus, la première cérémonie de création de la bibliothèque microbienne familiale de Chine est démarrée lors de l'inauguration, afin d'étudier la technologie de santé plus ciblée à partir de l'origine en faisant usage de la création de la bibiliothèque biologique, en parvenant véritablement au lavage et soin stérilisés sans souci. Selon de différents types, programmes de machine à laver, ainsi que l'ajout du détergent et du désinfectant ou non, nous avons établi le système de recherche de santé de différents modes de lavage et soin sur la base des souches contaminées communes (bactéries, champignons et moisissures, etc.) que nous avons collectionné à partir des machines à laver, en créant le premier laboratoire microbiologique à deuxième niveau, et plusieurs docteurs experts de TSINGHUA, USTC, SEU, HUST assument le rôle de promoteur thématique.'' Le directeur de l'Institut central de recherche du groupe Midea, LIU Qianjin a dit.

Depuis longtemps, Midea Laundry se concentre toujours sur le point sensible de lavage et soin de consommateurs, apporte la technnologie noire de blanchisserie avec son expertise, promeut le mode de lavage ''sain'', généralise "l'idée de consommation saine et écologique de lavage". Qui expose la technologie de lavage et soin de Chine dans le monde entier, dirige le développement en essor de toute l'industrie de lavage et soin, en donnant le pouvoir à l'habitat radieux dans l'avenir avec les forces techniques pour bien social.

Comme la "Conférence sororale" d'IDC, GLT est la première réunion technique interprofessionnelle, mondiale dans l'industrie nationale de lavage et soin, qui est devenue l'indicateur dans l'industrie de lavage et soin pour la recherche technologique, le service standard, la fusion de l'industrie et de la recherche scientifique.

Au fur et à mesure de la convocation de la 2ème GLT avec succès, la fusion de l'industrie textile, l'industrie de produits chimiques ménagers et l'industrie d'équipements de lavage accélérera, qui promeut rapidement le lavage et soin de Chine en tant que leadership mondial, en donnant également le pouvoir aux consommateurs mondiaux en vue des expériences de lavage et soin plus supérieures, plus saines. Au futur, Midea Laundry s'adhérera toujours à la stratégie de supériorité technologique, qui percera continuellement l'universalité, la technologie de noyau à travers la création du réseau interprofessionnel d'échanges technologiques, en donnant au lavage sain une réponse industrielle joignant GLT, dirigeant la mise à niveau complète de l'écosystème de lavage et soin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1635855/image_5018153_43778479.jpg

