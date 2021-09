Matrixport libère la puissance de la stratégie DCA grâce au nouvel outil « Auto-Invest »





Permet aux investisseurs de crypto-monnaies à long terme d'accumuler et de « détenir » en toute confiance le Bitcoin et l'Ethereum, qu'elles que soient la dynamique ou la volatilité du marché

SINGAPOUR, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Matrixport, la plateforme de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie, a annoncé l'introduction de « Auto-Invest », un outil d'investissement qui permet aux utilisateurs d'utiliser une stratégie d'investissement programmé Dollar-cost-averaging (DCA) pour accumuler des Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) à des intervalles prédéterminés en juste quelques clics sur la plateforme sécurisée d'applications de Matrixport.

Compte tenu de la volatilité innée de cette classe d'actifs émergente, l'investissement en crypto-monnaies peut être une aventure intimidante, surtout pour les néophytes amateurs de crypto-monnaies. Pour ce segment d'investisseurs en pleine croissance, la fonction, « Auto-Invest » sert à minimiser l'impact de la volatilité sur l'accroissement de ses avoirs en crypto-monnaies en répartissant les transactions à intervalles fixes sur une période donnée.

Cynthia Wu, responsable des ventes et du développement commercial chez Matrixport, a déclaré : « Le Bitcoin est une classe d'actifs résiliente et prometteuse, mais qui présente une volatilité innée. Pour de nombreux traders et détenteurs de crypto-monnaies, il est toujours difficile d'anticiper le marché et d'acheter en périodes de baisse. La fonction « Auto-Invest » de Matrixport permet aux utilisateurs d'adopter la technique DCA, une stratégie d'investissement éprouvée pour construire leur portefeuille de crypto-monnaies sans stress. Le DCA est une stratégie que la légende de l'investissement Warren Buffett préconise depuis longtemps. Le déploiement de la fonction « Auto-Invest » traduit notre engagement sans faille à rendre la crypto facile et accessible à tous, en particulier aux utilisateurs qui débutent leur voyage cryptographique. »

« Auto-Invest » est disponible sur la plateforme sécurisée d'applications de Matrixport, sans frais de service. La fréquence des transactions varie entre toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, pour le BTC ou l'ETH, et les utilisateurs ont la possibilité d'apporter des changements à tout moment. Les investisseurs ont toute latitude pour fixer des limites d'achat, ou déterminer le prix limite maximum pour accumuler des crypto-monnaies, sans obligation de blocage des fonds. Une fois la configuration simple terminée, le processus de trading est entièrement automatisé et les utilisateurs peuvent libérer tout le potentiel de la stratégie DCA pour récolter des rendements à long terme.

À titre d'exemple, une stratégie DCA basée sur la fonction « Auto-Invest » aurait permis de générer des rendements de 30 % sur la base d'une accumulation hebdomadaire de BTC de 50 dollars sur 24 semaines, du 22 mars au 30 août 2021. En comparaison, le même investissement de 1 200 dollars aurait généré un rendement de 8 % si le BTC était négocié le 22 mars 2021. Au cours de cette période de 24 semaines, le prix du BTC a varié entre 60 204 dollars (5 avril 2021) et 35 862 dollars (31 mai 2021), et une stratégie DCA basée sur la fonction « Auto-Invest » permettait d'accumuler des BTC à des prix plus bas au cours de cette période, pour un rendement plus élevé.

Matrixport continue de donner aux investisseurs de tous niveaux d'expérience les moyens d'investir dans des produits cryptographiques innovants. Des outils professionnels comme « Auto-Invest » sont des tremplins pour créer une passerelle plus sûre permettant aux amateurs de crypto-monnaies de commencer leur parcours d'investissement.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'une des plateformes de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie. Avec 10 milliards de dollars américains d'actifs en gestion et en conservation, elle fournit des services financiers en cryptomonnaies uniques avec plus de 5 milliards de dollars américains en volumes d'échanges mensuels moyens. Les offres comprennent Cactus Custodytm, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts et la gestion d'actifs.

Basée à Singapour, Matrixport a pour mission de simplifier la cryptomonnaie pour tout le monde et sa devise est « Get More From Your Crypto ». La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse avec plus de 230 employés au service des institutions et des clients de détail en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com.

Instagram : @matrixport_

Twitter : @realMatrixport

LinkedIn : @Matrixport

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 21:43 et diffusé par :