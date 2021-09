Takeda, dentsu et Finastra primés Best in Enterprise ResilienceTM dans le cadre du programme mondial de certification en gestion des événements critiques (CEM) d'Everbridge





Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) annonce aujourd'hui que les chefs de file sectoriels Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda"), dentsu international et Finastra font partie des multinationales de premier à avoir décroché la prestigieuse désignation Best in Enterprise Resiliencetm grâce à leur capacité à répondre aux rigoureuses normes standardisées donnant accès à l'accréditation Critical Event Management (CEM) Certifiedtm.

Le programme Critical Event Management (CEM) Certificationtm d'Everbridge procure un cadre normatif unique pour l'évaluation de la résilience globale d'une entreprise, qui s'appuie sur 20 années de services professionnels fournis dans des dizaines de milliers de projets dans plus de 150 pays et permet des dizaines de milliards d'interactions critiques. Le processus de certification exclusif d'Everbridge offre aux organisations une méthodologie exhaustive pour noter et comparer la résilience face aux événements critiques. Les entreprises obtenant le statut CEM CertificationTM appliquent les meilleures pratiques éprouvées du secteur en vue d'assurer la sécurité de leurs collaborateurs et la continuité de leurs activités.

Takeda, dentsu et Finastra rejoignent les géants des services financiers Discover et Goldman Sachs, le conglomérat des médias et du divertissement grand public NBCUniversal, la multinationale des produits chimiques Dow, et le leader pharmaceutique mondial Alexion, qui ont tousdémontré leur niveau de préparation axée sur la transformation, les technologies et les données, ainsi que leur engagement à remplir l'obligation de diligence, à stimuler les optimisations opérationnelles, et à protéger les flux de revenus en cas d'événements critiques.

"La capacité à démontrer une résilience commerciale fait écho à l'avènement de l'ESG en tant qu'indicateur d'investissement ou de facteur de sélection, s'intégrant ainsi tout naturellement dans les initiatives de gouvernance", déclare Connor Taylor, analyste en technologies dans l'activité ESG & Sustainability de Verdantix. "Everbridge a déployé un nouveau cadre international catégorisant l'intégralité du cycle de vie de la préparation d'une entreprise, en mettant l'accent sur divers événements, dont les incidents informatiques, la continuité de la chaîne logistique et les risques physiques."

Lancé en juillet 2021, le CEM Standards Frameworktm et le processus de certification associé d'Everbridge offrent aux organisations la première méthodologie de bout en bout pour l'évaluation et le référencement du niveau de préparation des entreprises en termes de résilience. Les catégories pour la certification potentielle couvrent le maintien de la sécurité des personnes, la continuité des activités et la disponibilité opérationnelle, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et des axes logistiques, la promotion de l'interconnectivité, de l'efficience et de la sûreté des bâtiments connectés et de l'internet des objets (IdO), ainsi que la protection de la marque et de la réputation d'une organisation par le biais de systèmes informatiques résilients et réactifs dans un monde de plus en plus virtuel.

"Cette distinction du secteur de la gestion des risques souligne la stratégie et l'engagement de Takeda en matière de préparation aux situations de crise et de résilience commerciale grâce à la puissance des données, l'analytique digitale, la surveillance des risques, la visualisation et le regroupement des perspectives de risques", déclare Whit Chaiyabhat, vice-président et responsable de la sécurité internationale et de la gestion des crises chez Takeda. "Takeda est une société biopharmaceutique dotée d'un solide système de valeurs, et cette vision à long terme de la sécurité et la résilience s'inscrit dans la lignée de notre mission de répondre aux attentes de nos patients. Cette désignation d'entreprise résiliente vient renforcer notre engagement, dans un contexte mondial aux nombreux risques opérationnels."

"Chez dentsu, le bien-être et la sécurité des personnes est une priorité absolue. Pour nous, la résilience organisationnelle joue un rôle crucial pour une croissance pérenne", déclare Adam Barrett, responsable de la résilience, dentsu international. "Cette reconnaissance en tant que société Best in Enterprise Resilience confirme auprès de nos collègues, clients et partenaires que dentsu déploie les bonnes pratiques sectorielles et adopte une approche avant-gardiste en matière de résilience."

"Cette certification témoigne de la solide culture de gestion des risques que nous avons mise en place afin de permettre à l'organisation d'utiliser instinctivement la gestion des risques dans sa prise de décisions au quotidien", déclare Elona Ruka-Wright, vice-présidente principale, responsable des risques chez Finastra. "Le risque est inhérent à chaque aspect de notre activité et son impact est très varié. Nous prenons les mesures nécessaires et avons déployé des plans proactifs qui protègent nos opérations mondiales, ainsi que nos employés et clients. Cette certification est le reflet de ces efforts continus."

Sous la direction de l'équipe Everbridge Professional Services, l'évaluation de ces catégories est le fruit de plus de 500 000 heures de consultation avec plusieurs milliers des plus grandes sociétés et institutions au monde, aidant à garantir la sécurité des personnes dans plus de 1 500 municipalités, comtés, villes, états et pays dans chaque région majeure du monde, à savoir en Europe, en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, en Afrique, et aux Amériques. Toute organisation (y compris les clients non Everbridge) peuvent participer au processus d'évaluation de certification, qui se déroule habituellement durant une période de trois à cinq semaines.

"Everbridge félicite Takeda, dentsu et Finastra pour avoir fait preuve du type de leadership en résilience d'entreprise qui sert de modèle à d'autres sociétés avant-gardiste", déclare Dr John Maeda, responsable de l'expérience chez Everbridge. "Avec une hausse du nombre d'événements critiques dans le monde, la résilience d'entreprise représente un moyen de prospérer en ces temps incertains, et notre méthodologie fournit le premier outil du secteur à mesurer et promouvoir la résilience afin d'assurer la continuité des activités futures."

L'obtention de la certification CEM Certifiedtm fournit aux organisations les avantages suivants:

Comparer la performance par rapport aux pairs, y compris les points forts et ceux pouvant être améliorés

Optimiser de la planification de la résilience, du budget et de l'attribution des ressources

Générer de solides retours sur investissement grâce à des initiatives ciblées

Faire preuve d'un engagement en faveur de la résilience d'entreprise et de l'obligation de diligence, inspirer de la confiance parmi les employés, partenaires, clients et investisseurs

Recruter et conserver les meilleurs talents

Formaliser la reconnaissance du leadership international en matière de résilience d'entreprise

Récompenser les accomplissements individuels via la certification des employés sur les profils professionnels

La certification CEM fournit aux employés, clients et parties prenantes l'assurance que leur entreprise est à l'avant-garde de la transformation numérique et évolue en s'appuyant sur une résilience complète. Avec l'obtention du statut Best in Enterprise Resiliencetm, le médaillon indique aux fournisseurs, aux partenaires et aux clients que l'organisation certifiée est résolument "résiliente".

Pour de plus amples renseignements à propos du programme de certification CEM d'Everbridge et pour y participer, veuillez visiter: https://bestinenterpriseresilience.com/

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est un éditeur de logiciels international qui fournit des applications logicielles d'entreprise permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin d'assurer la sécurité des personnes et la continuité des activités des entreprises (Keep People Safe and Organizations Runningtm). En cas de menaces affectant la sécurité publique comme la présence de tireurs actifs, les attaques terroristes ou les conditions climatiques extrêmes, et lors d'incidents critiques frappant les entreprises comme les pannes informatiques, les cyberattaques ou d'autres circonstances telles que les rappels de produits ou les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 800 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la Société pour agréger et évaluer, avec précision et rapidité, les données sur les menaces, localiser les personnes en danger et les intervenants capables de leur venir en aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis via la diffusion sécurisée sur plus de 100 moyens de communication différents, et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. Everbridge est au service de huit des dix plus grandes villes américaines, neuf des dix premières banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d'Amérique du Nord, neuf des dix plus grands cabinets de conseil internationaux, huit des dix plus importants constructeurs automobiles au monde, neuf des dix plus grands prestataires de soins de santé des États-Unis et sept des dix plus importantes sociétés technologiques au monde. Basée à Boston, Everbridge dispose également de bureaux dans 25 villes à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.everbridge.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions de "règle refuge" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, et l'impact anticipé sur les résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des termes tels "s'attendre à", "anticiper", "devrait", "penser", "cibler", "projeter", "objectifs", "estimer", "potentiel", "prédire", "peut", "pourra", "pourrait", "avoir l'intention de", les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans limitation aucune : la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients ; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir ; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels ; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification de masse et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications ; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée ; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées ; notre rentabilité n'a pas été constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ni la maintenir à l'avenir ; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients ; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile ; notre capacité à attirer, intégrer et retenir un personnel qualifié ; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles ; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des informations personnelles identifiables ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ("SEC"), qui incluent, sans s'y limiter, notre rapport annuel sur le formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2020 déposé auprès de la SEC le 26 février 2021. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge ne s'engage nullement à mettre à jour ou réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Le lecteur est invité à ne pas se fier aux déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre Société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

Tous les produits d'Everbridge sont des marques commerciales d'Everbridge, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 21:40 et diffusé par :