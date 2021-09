Conçue par GeekVape, la toute première technologie de recharge rapide pour cigarette électronique réussit le test de la TÜV





SHENZHEN, Chine, 27 septembre 2021 /CNW/ - SHENZHEN GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD (« Geekvape »), la marque de vapotage de réputation mondiale, a annoncé aujourd'hui que sa technologie Safe Fast Charge, la première du genre pour les cigarettes électroniques, a survécu avec succès au régime d'essais rigoureux de la Technischer Überwachungsverein (TÜV). Les produits ayant recours à cette technologie garantissent une recharge rapide et sécuritaire en 15 minutes (par l'entremise d'une prise USB-C) et une très longue durée de vie de la batterie.

L'organisme TÜV (« association d'inspection technique » est un groupe d'entreprises indépendantes allemandes qui testent, inspectent et vérifient différents produits et solutions au niveau de leur sécurité générale et d'utilisation ainsi que leur durabilité. Réunissant deux batteries en série, la technologie Safe Fast Charge de Geekvape a conservé un courant de charge et une capacité de recharge de 96,43 % après plus de 300 cycles de chargement/déchargement effectués par la TÜV, ce qui dépasse de loin la norme internationale de 80 %. La batterie a recours à une technologie de chargement/déchargement à électrodes multiples, qui permet d'équilibrer la température et l'efficacité de chargement et d'obtenir une charge rapide sécuritaire.

« Chez Geekvape, nous ne respectons que les normes de sécurité mondiales les plus rigoureuses. Notre technologie Safe Fast Charge a été rigoureusement testée par des tiers indépendants de premier plan, dont la TÜV et la FCC. Par conséquent, nous pouvons affirmer en toute confiance que nous avons mis au point la première technologie de recharge rapide pour cigarette électronique réellement sécuritaire et durable », a déclaré Siner Kong, gestionnaire de produit chez Geekvape.

Étant donné le grand nombre de marques de batteries sur le marché, la sécurité, la qualité et le prix des produits de vapotage qui les utilisent peuvent varier considérablement. Lorsque les fabricants de cigarettes électroniques se procurent des batteries bon marché qui n'ont pas été rigoureusement vérifiées et certifiées, cela peut entraîner des risques pour la sécurité, particulièrement lorsqu'il est question de recharge rapide à courant élevé.

Pour assurer le plus haut niveau de protection à sa clientèle, Geekvape n'utilise que ses propres batteries intégrées dans ses produits de vapotage. Chaque cellule de pile de Geekvape subit des dizaines de milliers d'essais rigoureux, notamment au niveau de la compression, du court-circuitage, de la résistance aux chutes et aux dépassements, de l'exposition à des températures élevées et aux vibrations. La cellule est ensuite rigoureusement vérifiée par le manufacturier, garantissant ainsi une expérience de chargement rapide totalement sécuritaire et révolutionnaire. Au-delà de la sécurité, la performance exceptionnelle constatée lors des essais de la TÜV démontre l'immense durabilité de la technologie Safe Fast Charge, atténuant les présomptions qu'une batterie intégrée vieillira plus rapidement en raison d'une réduction de capacité.

En plus des tests de la TÜV, la technologie Safe Fast Charge de Geekvape satisfait également aux normes de sécurité IEC61960 et ICE62133.

SOURCE Geekvape

