teamLab Planets va lancer à Tokyo une expérience culinaire, un espace artistique et un magasin de fleurs le 8 octobre prochain

teamLab Planets TOKYO à Toyosu, Tokyo, a le plaisir de lancer « Vegan Ramen UZU Tokyo » inspiré du restaurant déjà existant à Kyoto ; un nouvel espace artistique ; et un magasin de fleurs où les visiteurs pourront rapporter chez eux des orchidées utilisées dans l'une des oeuvres du musée. « Vegan Ramen UZU Kyoto » a ouvert ses portes à Kyoto en mars 2020, et est rapidement devenu extrêmement populaire, avec des files d'attente d'une heure. Pour « Vegan Ramen UZU Tokyo », les ramen végétaliens pourront être dégustés dans les deux espaces artistiques que sont Reversible Rotation - Non-Objective Space et Table of Sky and Fire.

Il y aura également un nouveau magasin de fleurs, baptisé « TeamLab Flower Shop & Art », où les visiteurs pourront ramener à la maison les orchidées utilisées dans l'oeuvre d'art Floating Flower Garden: Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One, dans laquelle les visiteurs font corps avec plus de 13 000 orchidées. Toutes ces installations seront inaugurées le vendredi 8 octobre, et accueilleront le grand public, et non pas uniquement les visiteurs du musée teamLab Planets.

[Vegan Ramen UZU]

Au « Vegan Ramen UZU Kyoto », qui a ouvert ses portes en mars 2020 à Gosho-Minami, Kyoto, teamLab a été responsable de la conception de l'espace et d'autres aspects du restaurant, dans lequel les clients peuvent déguster une cuisine végétalienne tout en étant entourés d'oeuvres d'art.

« Vegan Ramen UZU Tokyo », qui ouvrira au musée teamLab Planets, proposera des ramen végétaliens à emporter et à déguster sur place dans les espaces artistiques nouvellement ouverts, Reversible Rotation - Non-Objective Space et Table of Sky and Fire. Des ramen végétaliens aux fleurs, des ramen végétaliens au thé vert et des crèmes glacées végétaliennes, proposés exclusivement par le « Vegan Ramen UZU Tokyo », seront également disponibles.

Couverture médiatique de « Vegan Ramen UZU Kyoto »

Time Out

« teamLab has designed a vegan ramen restaurant in Kyoto » (teamLab a imaginé un restaurant de ramen végétaliens à Kyoto)

Menu de ramen végétaliens

Ramen végétaliens à la sauce soja

Ramen végétaliens au miso (épicé)

[Concerne uniquement le menu du Vegan Ramen UZU Tokyo]

Ramen végétaliens au thé vert

Ramen végétaliens aux fleurs (plat froid)

[Nouvelles oeuvres d'art publiques]

Reversible Rotation - Non-Objective Space

teamLab, 2021, Installation numérique, Son : Hideaki Takahashi

L'espace artistique est libéré des limites physiques de la surface des tables ou des chaises.

La calligraphie spatiale tourne dans l'espace de l'oeuvre d'art, et tous ses éléments tournent dans la même direction. Mais du fait des caractéristiques particulières de l'espace ultrasubjectif, ils peuvent avoir l'air de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

La calligraphie spatiale est une calligraphie dessinée dans l'espace, une forme d'art que teamLab explore depuis sa création. L'oeuvre d'art reconstitue la calligraphie dans un espace tridimensionnel pour exprimer la profondeur, la vitesse et la puissance du coup de pinceau, puis la calligraphie est aplatie à l'aide de la structure logique que teamLab appelle l'espace ultrasubjectif. La calligraphie oscille entre le bidimensionnel et le tridimensionnel.

Table of Sky and Fire

teamLab Architects, 2021

La table reflète le ciel et l'univers avec des particules de feu tombant du ciel. La table est reliée à l'oeuvre d'art et au ciel.

Les êtres humains ont besoin d'être connectés au monde pour vivre. teamLab espère que lorsqu'ils mangeront à cette table, les gens penseront que vivre et manger, c'est rester connecté au monde.

[teamLab Flower Shop & Art]

Il s'agit d'un magasin de fleurs où les visiteurs pourront rapporter à la maison des orchidées utilisées dans l'oeuvre d'art Floating Flower Garden: Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One (photo ci-dessus), dans laquelle les visiteurs ne font qu'un avec plus de 13 000 orchidées.

Les orchidées continuent à vivre après la chute des fleurs, refleurissant encore et encore, parfois pendant des décennies. Afin que les gens rapportent à la maison une partie de l'oeuvre, nous vendrons des tote bags contenant diverses orchidées. Les personnes qui souhaiteront acheter des orchidées séparément pourront le faire à partir d'une sélection plus limitée d'espèces d'orchidées.

[teamLab Planets]

teamLab Planets est un musée où l'on évolue en marchant dans l'eau, et dans un jardin où chacun fait corps avec les fleurs. Il y a quatre espaces géants d'exposition et deux jardins.

En s'immergeant de la tête aux pieds aux côtés d'autres personnes dans ces oeuvres d'art géantes, la limite entre le corps et l'oeuvre d'art se dissout, les frontières entre le soi, les autres et l'environnement disparaissent, et l'on explore alors une nouvelle relation où il n'y a plus de démarcation entre soi et le monde.

Entrez pieds nus, immergez votre corps avec les autres dans les espaces artistiques et ne faites plus qu'un avec le monde.

[Résumé]

Vegan Ramen UZU Tokyo

Heures d'ouverture :

Octobre

Du lundi au vendredi de 11h00 à 19h00

Le samedi de 10h30 à 20h00

Le dimanche de 10h30 à 19h00

Fermeture : fermé les mêmes jours que teamLab Planets

teamLab Flower Shop & Art

Heures d'ouverture :

Octobre

Du lundi au vendredi de 11h00 à 19h00

Le samedi de 10h00 à 20h00

Le dimanche de 10h00 à 19h00

Fermeture : fermé les mêmes jours que teamLab Planets

teamlab Planets TOKYO

#teamLabPlanets

Calendrier : Du 7 juillet 2018 à fin 2022

Lieu : teamLab Planets TOKYO (6 Chome-1-16 Toyosu, Koto City, Tokyo)

Heures :

Septembre : Du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00 / Samedis, dimanches et jours fériés de 9h00 à 20h00

Octobre : Du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 / Le samedi de 9h00 à 20h00 / Le dimanche de 9h00 à 19h00

* Dernière entrée 1 heure avant la fermeture

Fermé : le 5 octobre

Admission :

[Pass d'entrée]

Adultes (18 ans et plus) : 3 200 JPY

Étudiants des universités et écoles de commerce : 2 500 JPY

Collégiens/Lycéens : 2 000 JPY

Enfants (de 4 à 12 ans) : 300 JPY

Enfants en bas âge (3 ans et moins) : Gratuit

Seniors (65 ans et plus) : 2 400 JPY

Visiteurs handicapés : 1 600 JPY

*Les heures d'admission et d'exposition sont sujettes à changement. Veuillez consulter le site officiel pour obtenir les dernières informations.

*Un droit d'entrée supplémentaire est nécessaire pour l'espace artistique nouvellement ouvert Reversible Rotation - Non-Objective Space. En plus des visiteurs du musée teamLab Planets, cet espace est également ouvert au grand public.

Pages officielles des réseaux sociaux :

Mesures contre la propagation du COVID-19 :

Diverses mesures de prévention des infections, telles que des restrictions d'entrée sont actuellement mises en oeuvre. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus.

[Dossier de presse]

[Demandes de renseignements des médias]

[PLANETS Co., Ltd.]

L'entité de gestion des opérations des établissements, chez teamLab Planets TOKYO

Adresse : Tokyo Nihonbashi Tower 26F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

[À propos de teamLab]

Fondé en 2001, teamLab est un collectif artistique international et un groupe interdisciplinaire de divers spécialistes, comptant notamment des artistes, des programmeurs, des ingénieurs, des animateurs d'images de synthèse, des mathématiciens et des architectes, dont la pratique collaborative s'inscrit à la confluence de l'art, de la science, de la technologie et de la nature.

teamLab s'attache à explorer la relation entre le soi et le monde, et à faire naître nouvelles perceptions à travers l'art. Afin de comprendre le monde qui les entoure, les gens le divisent en entités indépendantes séparées par des limites perçues. teamLab tente de transcender ces frontières dans notre perception du monde, dans la relation entre soi et le monde, et dans la continuité du temps. Tout existe dans une continuité longue, fragile et pourtant miraculeuse dépourvue de frontières.

Les travaux de teamLab ont fait l'objet de nombreuses expositions à travers le monde, notamment à New York, Londres, Paris, Singapour, Pékin, Taipei, Melbourne, et dans la Silicon Valley, entre autres. Le musée permanent teamLab Borderless a ouvert ses portes à Odaiba, Tokyo, en juin 2018, tandis que le musée permanent teamLab Borderless Shanghai a ouvert ses portes dans le District de Huangpu, à Shanghai, en novembre 2019. teamLab Planets, un musée où l'on évolue en marchant dans l'eau, ainsi que dans un jardin où chacun fait corps avec les fleurs se trouve à Toyosu, Tokyo, et est ouvert au public jusqu'à fin 2022. L'exposition permanente à grande échelle soft de teamLab SuperNature a été inaugurée à Macao en juin 2020. L'exposition annuelle de teamLab, VOLVO teamLab: A Forest Where Gods Live, sera visible à Mifuneyama Rakuen, Takeo Hot Springs, Kyushu, jusqu'au 7 novembre 2021.

Les oeuvres de teamLab figurent dans : la collection permanente du Musée d'art contemporain de Los Angeles ; la Galerie d'art de Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney ; le Musée national d'Australie-Méridionale à Adélaïde ; le Musée d'art asiatique de San Francisco ; l'Asia Society and Museum à New York ; la Borusan Contemporary Art Collection à Istanbul ; la National Gallery of Victoria à Melbourne ; et Amos Rex à Helsinki.

teamLab est représenté par Pace Gallery, Martin Browne Contemporary, et Ikkan Art.

