Creality dévoile le dernier ajout à la série d'imprimantes 3D LCD HALOT

NEW YORK, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- En tant que fabricant d'impression 3D de renommée mondiale, Creality continue de dominer l'industrie en mettant constamment à niveau et en intégrant une technologie révolutionnaire dans de nouveaux produits. La série d'imprimantes 3D LCD HALOT, lancée par Creality, a attiré l'attention en raison de son excellente précision et de sa grande stabilité.

La série LCD lancée par Creality s'est détachée sur le marché de l'impression 3D grand public. Elle a développé une solide réputation sur les marchés étrangers et est largement accueilli par les utilisateurs du monde entier.

Creality s'ajoute à sa gamme croissante d'imprimantes 3D LCD HALOT avec le lancement de HALOT-LITE. Cette nouvelle imprimante 3D offre des performances incroyables en termes de taille de moulage, de précision, de stabilité et de facilité d'utilisation.

Comme la HALOT-SKY avant elle, HALOT-LITE offre un grand volume d'impression et une haute précision, tout en améliorant encore les performances d'impression globales. HALOT-LITE a une taille de moulage encore plus grande que sa prédécesseure, répondant pleinement aux besoins des utilisateurs qui souhaitent imprimer des objets à grande échelle.

Source de lumière intégrale auto-développée

Le composant principal de toute imprimante 3D LCD est sa source de lumière, et les clients recherchent généralement la plus grande précision. HALOT-LITE est équipée du système optique de nouvelle génération auto-développé tout au long de la série HALOT. Ce système optique permet à l'uniformité de la surface de moulage de dépasser 80 %, tout en résolvant les problèmes courants trouvés dans d'autres imprimantes 3D LCD, tels que le durcissement inégal et les motifs de couche d'impression. La source lumineuse intégrale offre une grande uniformité, une haute précision et une grande tolérance aux pannes, améliorant considérablement la brillance et les détails fins du modèle imprimé en 3D.

Impression grand format pour laisser libre cours à votre imagination

HALOT-LITE a un volume d'impression important de 192×120×200 mm. Equipé d'un écran noir et blanc longue durée de 8,9 pouces (22,6 cm) avec une résolution de 3840 x 2400, la texture de surface de l'objet imprimé est claire et les caractéristiques sont riches et subtiles.

Performances phares et nouveau niveau de fabrication intelligente

Creality s'est engagé à rendre le processus d'impression 3D plus intelligent et intuitif. HALOT-LITE est équipé d'un processeur ARM Cortex-A53 et d'une carte mère haute performance quad-core 64 bits. La puissance de traitement informatique et graphique, ainsi que la précision d'impression, surpassent de loin celles des imprimantes 3D LCD ordinaires.

Le module WIFI intégré permet à l'utilisateur de rester en contact avec l'état de fonctionnement et la progression de l'impression de l'imprimante 3D. Il prend également en charge les mises à jour système en un clic, les mises à niveau d'applications et d'autres applications fonctionnelles.

Simplicité et liberté de créer

HALOT-LITE abaisse le seuil de fonctionnement de l'impression 3D grâce au logiciel de tranchage HALOT-BOX, facile à utiliser. Connu pour son tranchage rapide et pratique, les novices peuvent commencer à démarrer avec ce logiciel en quelques secondes. Le grand écran tactile de 5,0 pouces (12,7 cm) et l'interface utilisateur simple apportent une toute nouvelle expérience aux utilisateurs de tous les niveaux d'expérience.

Scénario d'application

HALOT Lite a été créée pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'utilisateurs dans différents secteurs. Avec sa haute précision et ses hautes performances, la nouvelle imprimante convient aux besoins des consommateurs et des professionnels, et peut même répondre à certains besoins de production industrielle. Cela permet de gagner beaucoup de temps pour les opérations de production et contribue à la numérisation continue de l'industrie. L'impression 3D ne se limite plus aux domaines de la dentisterie, du fait main, de la bijouterie, de la conception architecturale, etc. HALOT-LITE contribuera également à la numérisation dans les domaines de la technologie générale, de l'animation et des jeux.

Les années de réputation, d'image de marque, de force de production et de développement d'imprimantes 3D hautes performances et abordables de Creality font de HALOT-LITE un ajout passionnant au marché de l'impression 3D grand public. La nouvelle HALOT-LITE sera en vente au quatrième trimestre 2021. Restez à l'écoute de l'annonce officielle de Creality et rejoignez-nous le 26 septembre pour en savoir plus.

