La flotte d'équipements de construction de routes sans pilote de XCMG, la plus importante au monde, termine un projet national d'entretien routier





SUZHOU, Chine, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- XCMG (000425.SZ) a déployé sa flotte d'équipements de construction de routes sans pilote pour terminer l'épandage et l'entretien du tronçon routier de Suzhou de l'autoroute Nanjing-Shanghai, la route la plus fréquentée de Chine. Cette flotte est la plus importante au monde. Son utilisation réussie en tant que solution globale intégrée est un événement marquant dans le développement de l'entretien et de la construction de routes intelligentes à l'échelle mondiale.

L'autoroute Nanjing-Shanghai est l'une des plus grandes autoroutes de Chine et une voie majeure dans le delta du Yangtze. La flotte d'équipements sans pilote de XCMG comportait 10 rouleaux compresseurs tandem et de deux finisseurs grande largeur, tous sous le contrôle unifié du système de navigation et de positionnement par satellites BeiDou. S'appuyant sur des technologies telles que le positionnement très précis de BeiDou, la navigation inertielle et la reconnaissance d'obstacles, la flotte a complété les tâches programmées, y compris la conduite, la direction et le compactage au roulement.

« Ce projet d'entretien et de construction de routes sans pilote nous a permis d'atteindre le stade de « l'entretien intelligent ». Le taux de réussite aux contrôles est beaucoup plus élevé que celui de la construction manuelle traditionnelle, et les technologies sans pilote de XCMG ont excellé dans l'efficacité de la construction et la précision des contrôles », a déclaré Li Xin, directeur général adjoint de Jiangsu Xiandai Road & Bridge Co. Ltd.

XCMG a appliqué sa technologie unique et exclusive de radar de mesure en continu de l'épaisseur de l'asphalte à ce projet d'entretien routier sans pilote. Cette technologie est nettement supérieure à la mesure traditionnelle. Elle mesure en continu et avec précision l'épaisseur du revêtement en asphalte sans entraîner de dommages, atteignant une profondeur maximale de 120 mm et garantissant une erreur de mesure de ±1 mm. Cette technologie fournit une base précise pour le contrôle en temps réel de l'épaisseur du revêtement, et améliore la précision et la qualité de construction.

La flotte d'équipements sans pilote a satisfait à toutes les exigences en matière de construction et d'entretien grâce à des essais d'épaisseur, de compactage et de coefficient de frottement.

XCMG a toujours placé la technologie intelligente sans pilote au centre de ses recherches et a réussi à obtenir une application normalisée sur l'autoroute Panzhihua-Dali, l'autoroute Liuzhou-Nanning, l'autoroute Beijing-Xiong'an et l'autoroute Beijing-Dezhou.

« À l'avenir, XCMG continuera de s'engager dans la recherche et le développement sur des produits intelligents et sans pilote, réalisant notamment une véritable normalisation de la construction d'ingénierie sans pilote et remodelant des constructions complexes et difficiles. Grâce à la détection et au contrôle intelligents, à la construction numérique et à la technologie sans pilote, XCMG se consacre à fournir des solutions intelligentes personnalisées et de haute qualité aux clients », a déclaré Lige Xue, ingénieur R&D de XCMG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1635110/XCMG_s_Unmanned_Road_Construction_Fleet_Largest_Scale_Globally_Completes_National.jpg

