PPRO offre aux PSP du monde entier une intégration à PayPal Commerce Platform





PPRO annonce aujourd'hui son intégration à la PayPal Commerce Platform.

Cette décision renforce encore la position dominante de PPRO sur le marché, en tant que l'un des principaux prestataires d'infrastructure de paiements locaux, destinées aux Prestataires de services de paiement (PSP), aux banques et aux passerelles.

L'intégration de PPRO permettra à ses clients, de réduire considérablement le délai d'intégration des solutions, à la plateforme de commerce de PayPal (PayPal Commerce Platform), tout en leur donnant accès au portefeuille de PayPal (PayPal Wallet). Ce développement donne aux clients de PPRO la possibilité de permettre à leurs commerçants d'accéder à la base d'utilisateurs de PayPal, laquelle recense plus de 403 millions de comptes actifs sur 200 marchés.

Claire Gates, directrice commerciale de PPRO, a déclaré : « La nouvelle d'aujourd'hui marque une avancée dans la relation de longue date entre PPRO et PayPal. Pour les partenaires, rejoindre la plateforme de PPRO offre clairement des avantages : nous leur faisons gagner du temps et de l'argent, et fournissons la qualité des intégrations de méthodes de paiement qui conduisent à des taux de conversion élevés. Avec l'ajout de PayPal Commerce Platform, et la possibilité d'accéder au PayPal Wallet, cette offre ne peut être ignorée par quiconque opère dans l'espace mondial du commerce électronique. »

En s'associant à PPRO, les PSP, les banques, les plateformes et les entreprises dotées de plateformes de paiement bénéficient non seulement de l'accès à PayPal Commerce Platform, mais également d'une vaste gamme de méthodes de paiement locales (MPL) dans le monde. Les compétences d'expert mondial, de PPRO, en matière de paiement, une plateforme conçue pour la performance et l'innovation, la valeur offerte par le réseau de MPL et PSP, de PPRO deviennent toutes accessibles via un seul contrat et une seule intégration. Cette simplicité élimine les complexités entourant les paiements locaux, accélère la mise sur le marché, et contribue à stimuler les ventes pour les commerçants.

PPRO et PayPal organiseront une diffusion en direct le 7 octobre 2021 à 11 h 30 CEST, pour discuter de leur partenariat et de la façon dont les entreprises du monde entier pourraient atteindre des taux de conversion élevés en offrant le mode de paiement que les clients connaissent et auquel ils font confiance.

PPRO s'est imposé comme l'un des fournisseurs d'infrastructure de paiements locaux, parmi les plus fiables dans l'espace des paiements transfrontaliers, permettant de stimuler la croissance internationale des prestataires de services de paiement, des banques, des passerelles et des entreprises gérant des plateformes de paiement.

La nouvelle de l'intégration à PayPal Commerce Platform intervient après que PPRO a annoncé en début d'année avoir levé un financement de 180 millions USD, portant le chiffre d'affaires total de l'entreprise à plus d'un milliard USD.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 16:35 et diffusé par :