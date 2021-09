Cardinal Health Canada annonce une politique de vaccination contre la COVID-19 pour appuyer le système de santé canadien





VAUGHAN, Canada, le 27 sept. 2021 /CNW/ - Cardinal Health Canada (NYSE : CAH) a annoncé aujourd'hui une politique de vaccination des employés dans le cadre de ses efforts continus pour protéger ses employés, ses clients et le système de santé canadien contre la COVID-19.

Compte tenu des directives récentes et en voie d'élaboration des gouvernements provinciaux ainsi que des protocoles des clients au Canada, Cardinal Health Canada s'est engagée à faire vacciner tous ses employés contre la COVID-19 d'ici janvier 2022. Cette politique de vaccination et cet engagement envers la sécurité s'étendent aux nouveaux employés éventuels, peu importe leur rôle ou leur lieu de travail.

« La vaccination est le moyen le plus efficace de réduire le risque de propagation de la COVID-19 et de protéger la santé publique en général, déclare Russell Schuster, président de Cardinal Health Canada. Cela nous semblait la bonne décision non seulement pour veiller à la sécurité de nos employés, mais aussi pour faire preuve de solidarité envers nos clients du secteur des soins de santé et en tant qu'employeur responsable au Canada. »

Cardinal Health Canada fabrique et distribue des produits médicaux et chirurgicaux et fournit des solutions cliniques et de chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble du continuum des soins de santé, appuyant 95 % des hôpitaux et plus de 4 000 foyers de soins de longue durée, résidences pour personnes âgées et résidences-services partout au Canada.

Cardinal Health Canada s'engage à fournir un lieu de travail accessible, inclusif et sans obstacles et à offrir des mesures d'adaptation raisonnables aux personnes protégées en vertu des lois sur les droits de la personne.

À propos de Cardinal Health Canada

À propos de Cardinal Health

Cardinal Health est un distributeur de produits pharmaceutiques, un fabricant et distributeur mondial de produits médicaux et de laboratoire, et un fournisseur de solutions de performance et de données pour les établissements de soins de santé. Forte de 50 ans d'expérience en affaires et dotée d'activités dans plus de 35 pays et d'environ 44 000 employés à l'échelle mondiale, Cardinal Health est essentielle aux soins de santé. Pour en savoir plus sur Cardinal Health, rendez-vous au www.cardinalhealth.com.

