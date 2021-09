Altasciences continue d'agrandir ses locaux avec un nouveau site à Philadelphie





Altasciences a annoncé aujourd'hui l'élargissement continu de ses installations de formulation, de fabrication et de services analytiques à Philadelphie, en Pennsylvanie. Altasciences, une société de solutions intégrées de développement de médicaments qui offre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier une approche souple et éprouvée pour les études précliniques et de pharmacologie clinique, notamment pour la formulation, la production et les services analytiques, a lancé un deuxième projet de bâtiment pour augmenter ses capacités et satisfaire les besoins sans cesse croissants de ses clients.

La première extension d'entrepôt d'Altasciences a commencé au début de cette année et devrait être prête à l'emploi d'ici la fin de l'année 2021. L'espace de 35 000 pieds carrés, acquis en décembre 2020, est directement adjacent à l'installation existante d'Altasciences. Le nouvel espace, avec ses plafonds de 24 pieds, sera configuré pour inclure un entrepôt d'environ 8 750 pieds carrés, une zone de production de catégorie C/D d'environ 8 750 pieds carrés et une zone de production cGMP dédiée aux clients de 17 500 pieds carrés.

De plus, Altasciences s'est étendue dans une nouvelle installation dédiée aux clients de 53 000 pieds carrés, pour le développement de formulations, les essais de Phase I et jusqu'à la production commerciale. Ce nouveau projet devrait être terminé en 2023.

« La finalisation de ces importants investissements et extensions, tant en termes de capacité que de technologie de pointe, garantira qu'Altasciences est en mesure de proposer les solutions de développement de médicaments dont nos clients ont besoin aujourd'hui et auront besoin demain. Altasciences s'enorgueillit d'écouter les besoins de ses clients, puis de s'adapter à leurs exigences », a expliqué Ben Reed, vice-président exécutif des opérations.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société de solutions intégrées de développement de médicaments qui offre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée pour les études précliniques et de pharmacologie clinique, notamment pour la formulation, la production et les services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences s'associe à des sponsors pour faciliter la prise de décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement précoce de médicaments. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent des tests de sécurité précliniques, la pharmacologie clinique et la démonstration de faisabilité, la bioanalyse, la gestion de programme, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide les sponsors à fournir plus rapidement des médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 14:50 et diffusé par :