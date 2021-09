Reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes - L'appel de qualification sera lancé le 25 octobre





MONTRÉAL, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent le début imminent du processus encadrant la sélection de l'entrepreneur ou du consortium pour la conception, la construction et le financement du projet de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville. Cette étape s'amorcera le 25 octobre prochain avec le lancement de l'appel de qualification.

L'appel de qualification vise à évaluer notamment les capacités techniques et financières des candidats afin de présélectionner les meilleurs en vue de l'appel de propositions. C'est au terme de cette deuxième étape que seront analysés les dossiers des entrepreneurs et des consortiums retenus à l'appel de qualification et que le Ministère déterminera à qui le contrat sera attribué.

« Votre gouvernement met tout en oeuvre afin de remplacer le pont de l'Île-aux-Tourtes dans les meilleurs délais pour assurer la mobilité des personnes et des marchandises dans cet axe important. Avec ce processus de sélection en deux étapes, le Ministère s'assure de déterminer avec rigueur le meilleur partenaire pour réaliser ce projet. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Aujourd'hui, les 87 000 usagers du pont de l'Île-aux-Tourtes peuvent se réjouir. C'est une étape importante que nous franchissons dans la reconstruction du pont. J'invite les entrepreneurs et les consortiums souhaitant réaliser ce projet d'envergure à soumettre leur candidature en grand nombre. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est une étape importante qui s'amorcera d'ici quelques semaines. Je m'en réjouis pour les citoyennes et citoyens du comté de Beauharnois qui utilisent régulièrement cet axe routier pour le travail, de même que pour certains fournisseurs locaux de biens et de marchandises et pour notre clientèle touristique pendant la haute saison. »

Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports

« Aujourd'hui, toute la population de Vaudreuil-Soulanges peut être fière. Octobre prochain marquera le début d'un processus important pour la concrétisation de la construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes. Je tiens à remercier sincèrement la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges pour son étroite collaboration. Un immense merci également aux citoyennes et citoyens pour leur patience au cours des étapes passées et de celles à venir. Enfin, après toute cette attente, c'est un départ! »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

Le futur pont de l'Île-aux-Tourtes comprendra trois voies de circulation par direction, une piste polyvalente bidirectionnelle et des accotements adaptés à une utilisation par les autobus.



À la suite du lancement de l'appel de qualification, une séance d'information sera organisée pour permettre aux entreprises et aux consortiums intéressés de se renseigner sur la nature du projet et les modalités générales d'attribution du contrat.



Les entreprises et les consortiums nationaux ou internationaux auront jusqu'au 13 décembre 2021 pour soumettre leur candidature.

