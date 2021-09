Invitation aux médias - Découvrez l'exposition Générosité. Droit au coeur au Musée de la civilisation le 5 octobre 2021





QUÉBEC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, vous invite à la visite de presse d'une exposition qui fait du bien : Générosité. Droit au coeur.

LE MARDI 5 OCTOBRE 2021

10 H 30

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

85, RUE DALHOUSIE, QUÉBEC, À L'ENTRÉE DES GROUPES

Les actes altruistes prennent de nombreux visages et s'incarnent de multiples façons. Entre le don monétaire, le bénévolat ou le don d'organe, tout un monde se déploie et tient entre ses mains le salut de l'humanité, souvent dans l'humilité ou même l'anonymat le plus total. Le Musée de la civilisation lance une exposition qui s'annonce des plus émouvantes : Générosité. Droit au coeur, une incursion dans l'univers philanthropique qui lève le voile sur les pratiques altruistes en mettant en lumière toutes les formes d'aide apportées à notre prochain, notre communauté et notre société. Un propos essentiel qui tend à éveiller ce qu'il y a de plus beau en l'humain.

Une exposition conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, présentée par Ameublements Tanguay avec la collaboration de la Fondation du Musée de la civilisation, d'Épisode philanthropie & investissement communautaire et de la Fondation Azrieli.

