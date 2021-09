'Inside Burj Al Arab' : pour la premiere fois, l'icône de l'hôtellerie de luxe ouvre ses portes au public pour une decouverte de son univers exceptionnel





Le Burj Al Arab Jumeirah ouvrira ses portes aux visiteurs afin de leur faire découvrir ses merveilles architecturales à travers un parcours fascinant, une première en 21 ans d'existence

DUBAI, UAE, 27 septembre 2021 Le groupe Jumeirah, membre de Dubai Holding, est heureux de dévoiler sa toute nouvelle visite guidée, Inside Burj Al Arab, une expérience immersive qui permettra aux visiteurs de découvrir enfin les lieux les plus prestigieux et habituellement inaccessibles du Burj Al Arab Jumeirah.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur: https://www.multivu.com/players/uk/8959651-inside-burj-al-arab-unveiled-experience-a-unique-guided-tour/

La visite de 90 minutes sera guidée par un majordome, qui fera découvrir aux visiteurs le Burj Al Arab à travers des anecdotes inédites et dévoilera pourquoi cette icône internationale des Émirats arabes unis est une référence en matière de service et d'innovation architecturale.

M. José Silva, Président-Directeur Général du groupe Jumeirah, déclare : "Dubaï est une destination de premier plan où les visiteurs peuvent désormais découvrir l'ambition et l'audace qui se cachent derrière cet hôtel emblématique et la concrétisation de la vision extraordinaire de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président, premier ministre et dirigeant de Dubaï. Cette visite guidée reflète l'esprit d'innovation de la ville et mettra en valeur le niveau exceptionnel de l'hospitalité du Groupe Jumeirah. Inside Burj Al Arab témoigne de notre volonté de créer des expériences extraordinaires pour nos clients. Alors que le monde redécouvre le besoin de voyager, nous invitons les visiteurs à pénétrer « aux origines du luxe », une occasion unique de découvrir l'opulence arabe dans toute sa splendeur."

La visite comprend la découverte du célèbre atrium de l'hôtel et de la très glamour suite royale, et se poursuit dans une suite dans une autre suite royale revisitée, qui donne l'occasion de revivre l'histoire de la création de l'hôtel et ses grands évènements grâce à une conception originale et à des dispositifs interactifs numériques.

Le nouveau lounge extérieur, baptisé "UMA", est un passage obligé à la fin de la visite. Il permet d'admirer la vue sur le golfe arabique et les couchers de soleil époustouflants, tout en dégustant des plats raffinés et les cocktails du Burj Al Arab Jumeirah. Les visiteurs peuvent également réserver une table dans l'un des restaurants de l'hôtel.

Les visiteurs sont invités à manifester leur intérêt en s'inscrivant sur le site www.insideburjalarab.com afin d'être parmi les premiers à découvrir Inside Burj Al Arab.

Réseaux sociaux: @insideburjalarab et @jumeirahgroup.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1633710/Burj_Al_Arab_Jumeirah.jpg

