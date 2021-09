La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études célèbre la détermination de 35 étudiants en 2021





TORONTO, le 27 sept. 2021 /CNW/ - La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (Fondation CST) est fière d'avoir octroyé 250 000 $ à 35 étudiants canadiens déterminés à accéder aux études postsecondaires par l'intermédiaire de son programme de prix et de bourses de 2021. Reflétant l'engagement de la Fondation CST à rendre l'éducation postsecondaire accessible, le programme de cette année aide des étudiants de première génération qui n'en n'auraient pas autrement les moyens à poursuivre des études supérieures. CST est ravie de décerner des prix de 10 000 $ chacun à 10 de ses bénéficiaires pour qu'ils puissent entreprendre un programme postsecondaire, et des bourses de 6 000 $ chacune à 25 diplômés très méritants du secondaire.

« La vision de CST est un Canada dans lequel tous les apprenants reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel, dit Peter Lewis, vice-président de la Fondation CST. Maintenant plus que jamais, nous sommes déterminés à fournir un accès équitable aux études postsecondaires et à aider ceux qui en ont le plus besoin. »

La recherche a démontré que les étudiants de première génération doivent souvent surmonter toutes sortes de difficultés pour poursuivre des études supérieures. C'est pour cela que CST est inspirée par les gagnants de cette année qui sont les premiers de leurs familles à entreprendre des études postsecondaires.

La gagnante de l'un des Prix des fondateurs de 2021, Tasha-Aliya Kara, poursuit une maîtrise en santé publique avec spécialisation en santé sociale et comportementale. « Ce prix signifie beaucoup plus pour moi qu'une liberté financière, dit Kara. Je tiens à contribuer à la création d'un système de soins de la santé plus équitable. Il est clair que CST reconnaît l'existence de ces lacunes et que, en m'offrant son soutien, elle aide ultimement à créer des solutions équitables pour les générations à venir. » Les lauréats des Prix des fondateurs de cette année sont présentés dans la vidéo ici .

Lauréate d'une Bourse de la Fondation CST de 2021, Alviya Siddiqui espère devenir un jour médecin. « Recevoir cette bourse m'a incitée à poursuivre des études supérieures, dit Alviya. Mes parents ont immigré au Canada pour me procurer un meilleur avenir. Leurs efforts m'ont inspirée à faire une différence au sein de ma communauté. Cette bourse est comme un pont qui me relie à mon avenir. » Les lauréats de bourses de cette année sont présentés dans la vidéo ici .

La Fondation CST est honorée d'avoir décerné plus de 2 millions de dollars à des étudiants par l'intermédiaire de son programme de prix au cours de son histoire. En 2021, le programme de prix et de bourses a été adapté pour joindre davantage d'étudiants et pour soutenir des Canadiens qui ont des difficultés à continuer leurs études en raison de leur situation financière.

Pour obtenir de plus amples détails sur le programme de prix de CST, visitez le site cst.org/fr/apropos-cst/prix

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme à but non lucratif dédié à aider les familles canadiennes à accéder plus facilement aux études postsecondaires. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études dans le but d'aider des familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. La Fondation récompense des étudiants canadiens battants et animés d'un esprit communautaire grâce à son programme de prix et de bourses. CST est fière d'avoir aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site fondation.cst.org.

