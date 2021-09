Air Canada rétablit le service entre le Canada et l'Inde





MONTRÉAL, le 27 sept. 2021 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le rétablissement de ses vols sans escale au départ et à destination de Delhi, en Inde, à la suite de la levée des restrictions imposées par le gouvernement du Canada sur ces vols. Les premiers vols du transporteur à partir de Delhi pour Toronto et Vancouver arrivent dès aujourd'hui.

« Les gens ont hâte de retrouver leur famille et leurs amis, et nous sommes ravis de rétablir le service immédiatement entre l'Inde et nos plaques tournantes de Toronto et de Vancouver, le gouvernement du Canada ayant levé ses restrictions, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Nous continuons de nous concentrer sur le marché en pleine croissance des visites de parents et d'amis et, compte tenu des liens culturels et commerciaux de longue date qui unissent le Canada et l'Inde et qui sont appelés à s'intensifier au cours des prochaines années, Air Canada entend demeurer fortement engagée dans cet important marché Asie-Pacifique. »

Air Canada est le principal transporteur reliant les deux pays. Depuis l'établissement de la desserte en 2015, Air Canada a exploité les liaisons Toronto?Delhi et Vancouver?Delhi ainsi que Toronto?Mumbai. Elle prévoit offrir une nouvelle liaison sans escale Montréal?Delhi et reprendre la desserte de Mumbai lorsque les conditions du marché s'amélioreront.

Pour voir l'horaire détaillé complet, visitez aircanada.com.

Voyage à l'étranger en vue? Visitez notre portail Prêts à voyager ou le site web Timatic de l'IATA (en anglais seulement) pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

Politique sur les voyages, pour réserver en toute confiance

La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Elle consiste à offrir un remboursement complet selon le mode de paiement original, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 % si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures.

Services internationaux

Les liaisons internationales d'Air Canada sont assurées entre autres par des gros-porteurs offrant la classe Signature Air Canada avec fauteuils entièrement inclinables, la classe Économique Privilège et la classe économique. Le système de divertissements à bord, dont chaque place dans l'avion est pourvue, offre des heures d'agrément individuel gratuit, et il est possible d'acheter des forfaits de connexion Wi-Fi à bord.

Chaque client reçoit une trousse de soins personnels contenant du désinfectant pour les mains, des lingettes antiseptiques et un couvre-visage. Les services à bord d'Air Canada ont repris et les vols internationaux au départ du Canada intégreront graduellement de nouveaux menus créés par un groupe de chefs canadiens renommés.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients inscrits à Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada, peuvent accumuler et échanger des points. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, le cas échéant. Les salons Feuille d'érable actuellement ouverts sont ceux de la zone des vols intérieurs à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary, et ceux de la zone des vols internationaux à Toronto, Montréal et Paris. D'autres salons rouvriront leurs portes le moment venu.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

