Transplant Genomics lance l'outil de diagnostic OmniGraftm, le seul panel de biomarqueurs combinés permettant le dépistage précoce d'un rejet chez les patients transplantés rénaux





Eurofins Transplant Genomics, Inc. ("TGI"), la société spécialisée dans le diagnostic de rejet de greffe qui s'est engagée à améliorer les résultats des transplantations d'organes dans le monde entier, a le plaisir de présenter l'outil OmniGraftm, qui combine le test sanguin d'expression génique TruGraf® et le test d'ADN libre circulant Viracor TRAC®. OmniGraftm Kidney est le premier outil de diagnostic destiné aux patients ayant subi une transplantation rénale, qui associe des analyses de l'ADN libre circulant et de l'expression génique. Conjugué à la technologie propriétaire de TGI et à l'apprentissage automatique, le test permet la détection précoce et précise d'un rejet chez les patients transplantés rénaux.

Grâce à la combinaison des analyses d'expression génique du test TruGraf® et des analyses de l'ADN libre circulant du test ViracorTRAC®, l'Omnigraftm Kidney permet de détecter le risque de rejet aigu subclinique et clinique dans sa globalité tout en fournissant une valeur prédictive positive (VPP) et une valeur prédictive négative (VPN) significativement plus élevées que tout autre test de diagnostic. L'OmniGraftm nécessite 6 millilitres (ml) de sang pouvant être obtenus via un simple prélèvement sanguin, ce qui facilite considérablement le prélèvement des échantillons et leur traitement.

Le Dr Gilles Martin, PDG d'Eurofins commente : « Nous sommes ravis de notre collaboration avec l'université Northwestern concernant ce test hautement innovant qui facilitera la détection précoce et précise des rejets et surtout, permettra d'améliorer de façon considérable l'état de santé des patients. Ce partenariat souligne l'engagement du Groupe en faveur de l'innovation et du progrès scientifique afin d'améliorer la santé et la sécurité de notre monde. Nous attendons avec impatience la distribution de ce test dans les institutions médicales du monde entier, afin que les patients transplantés et les professionnels de santé puissent bénéficier d'informations solides permettant d'étayer leurs choix thérapeutiques. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, merci de consulter le site : https://www.eurofins.com/media-centre/press-releases/2021-09-27/

À propos d'Eurofins Transplant Genomics, Inc.

Eurofins Transplant Genomics, Inc. ("TGI") est une société de diagnostic personnalisé qui a pour objectif d'améliorer les résultats des transplantations d'organes dans le monde entier grâce à des tests innovants permettant de dépister les signes précoces de lésions du greffon, de différencier les causes possibles et d'optimiser le traitement. En collaboration avec la communauté des transplanteurs et agissant au sein de la famille d'entreprises Eurofins, TGI commercialise une série de tests permettant de diagnostiquer et de prédire le statut immunitaire des receveurs de greffe. La société TGI a été acquise par Eurofins Scientific en 2019.

En savoir plus sur Eurofins Transplant Genomics à l'adresse suivante https://transplantgenomics.com/

À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins, l'analyse au service de la vie. Grâce à un effectif de plus de 55 000 collaborateurs travaillant au sein d'un réseau de 900 laboratoires dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

