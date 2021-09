CMC Microsystèmes célèbre le démarrage de 250 jeunes entreprises canadiennes depuis 25 ans





CMC Microsystèmes, le facilitateur canadien de la technologie matérielle, a récemment terminé un rapport sur ses efforts au cours d'une période de 25 ans, qui indique que l'organisation a soutenu le démarrage de 250 entreprises canadiennes de technologie.

Seulement au cours des cinq dernières années, CMC a facilité la création de 74 entreprises. Toutes sauf une sont encore en activité, à un taux de 95 pour cent de survie sur cinq ans, un taux de succès beaucoup plus élevé que ce qui est typique des entreprises en démarrage sur la même période, soit environ 45 pour cent selon Statistique Canada.1

Gordon Harling, président et chef de la direction de CMC, a commenté le rapport en indiquant que le modèle de CMC pour la création et le soutien des entreprises de technologie en démarrage est unique. « Notre objectif est de fournir aux personnes et aux équipes les infrastructures et les outils pour concevoir, fabriquer et mettre à l'essai leurs produits matériels. Établir la validité du produit matériel est la clef de voûte du succès d'une entreprise en démarrage et a un impact démesuré sur la viabilité de l'entreprise. »

Le rapport indique également que 50 pour cent des 250 entreprises en démarrage sont encore actives et en activité au Canada. L'autre moitié comprend des entreprises encore actives, mais qui ont fait l'objet d'une acquisition ou d'une fusion; leurs technologies sous-jacentes continuent d'engendrer des revenus et des emplois pour les Canadiens.

« CMC a joué un rôle essentiel en nous fournissant l'accès à des outils et à des technologies afin d'éprouver la technologie de bande ultra large maintenant mise en marché par SPARK Microsystems. Il a été beaucoup plus facile d'attirer les clients et les investisseurs lorsque nous avons été en mesure de démontrer que notre matériel physique pouvait offrir une connectivité de positionnement précise, à fort débit et à faible latence dont la performance était supérieure de plusieurs ordres de grandeur », a souligné Fares Mubarak, chef de la direction de SPARK Microsystems, une entreprise de semiconducteurs sans capacité de fabrication basée à Montréal.

Dans le rapport, on retrouve 20 universités dans six provinces où des équipes de chercheurs soutenues par CMC ont déclaré de leur propre chef que les services de CMC avaient facilité de manière critique leur démarrage d'entreprise.

L'objectif de CMC est de créer un écosystème dynamique de fabrication de technologies avancées au Canada avec la conception et la fabrication de matériel pour des produits hautement ciblés, qui peuvent être fabriqués ici puis mis en marché partout dans le monde.

Programme conçu pour les entrepreneurs et les entreprises en démarrage

Afin de servir sa communauté croissante d'entrepreneurs et d'entreprises en démarrage, CMC a lancé le Programme VIE (Votre Incubateur Entrepreneurial).

Conçu pour les entreprises en démarrage, le programme VIE fournit un accès à des outils de pointe pour la conception et la simulation à des tarifs extrêmement concurrentiels. Il s'inscrit parfaitement dans la mission de CMC de réduire les obstacles d'adoption des technologies. Le programme VIE s'est avéré crucial pour donner aux entreprises en démarrage et aux entrepreneurs l'accès aux plus puissants outils sur le marché, afin de favoriser l'innovation.

Pour en apprendre davantage sur le programme VIE, visitez www.cmc.ca/fr/vie/

À propos de CMC Microsystèmes :

CMC Microsystèmes collabore avec des chercheurs et l'industrie dans l'ensemble du Réseau national de conception du CanadaMD (RNCC). Elle fournit aux chercheurs, aux entrepreneurs et à l'industrie un accès à des plateformes de classe mondiale pour la conception assistée par ordinateur (CAD), des services de prototypage et de fabrication (FAB), ainsi que de la formation et du soutien (LAB). Ses services sont conçus pour les microsystèmes, la nanotechnologie et la photonique; ils soutiennent les secteurs innovants de l'économie de prochaine génération. CMC réduit les obstacles en offrant un accès simplifié aux bons outils afin de créer les technologies de demain. Son réseau est composé de plus de 10 000 entrepreneurs et chercheurs dans plus de 60 établissements postsecondaires dans tout le RNCC.

© 2021 et marque déposée ? CMC Microsystèmes. Tous droits réservés.

1 *Après 10 ans, le taux de survie d'une entreprise dans le secteur de la production de biens était de 47,8 %, comparé à 42,9 % pour le secteur de la prestation de services. Source : Statistique Canada, Centre canadien d'élaboration de données et de recherche économique, Fichier de microdonnées longitudinales des comptes nationaux. Principales statistiques relatives aux petites entreprises, janvier 2019 : https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03090.html#point1-3

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 08:40 et diffusé par :