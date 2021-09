Making Science rachète Ad-machina, dans le cadre de son plan d'innovation technologique





Ad-Machina permettant d'améliorer de plus de 30 % les performances des campagnes, devient un parfait accélérateur pour Making Science.

Associée à la plateforme Gauss AI de Making Science, basée sur l'intelligence artificielle, cette plateforme permet désormais au cabinet de conseil d'offrir à ses clients une solution technologique unique sur le marché.

José Antonio Martínez Aguilar, PDG de Making Science, a déclaré : "Il s'agit d'une société qui a démontré avec son modèle commercial le potentiel de la technologie et du marketing, et qui dispose d'une équipe très spécialisée, totalement alignée avec la proposition de valeur de Making Science. En outre, nous avons investi dans la technologie au niveau national, en pariant sur notre économie, dans laquelle il existe de nombreuses entreprises d'une valeur énorme et ayant une capacité d'innovation technologique. La plateforme Ad-machina nous permettra de renforcer notre proposition de valeur technologique et d'accélérer notre croissance nationale et internationale".

Pour Eduardo Sarciat, CEO d'Ad-machina, "Cette transaction nous permettra d'accéder à la grande expertise en big data de Making Science et à une équipe d'experts dans le domaine et ainsi de fournir à nos clients une offre unique sur le marché. Nous sommes ravis de faire partie du projet de croissance sans précédent de Making Science".

Présente en Espagne, au Portugal, au Mexique, en Colombie, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Uni, l'entreprise a été élue PME de l'année 2019 par la Chambre de commerce de Madrid et a récemment reçu le prix C.R.E.C.E. (Rapidly Expanding Company with Exponential Growth) du cabinet de conseil Ernst and Young dans le cadre des prix Entrepreneur of the Year. Elle a également obtenu la 71e position dans le classement FT1000 : Europe's Fastest-Growing Companies 2021, établi par le Financial Times, se positionnant comme la première entreprise européenne à croissance rapide dans le secteur du marketing et de la vente. Making Science a également rejoint l'initiative Pledge1%, soutenant les organisations à but non lucratif de notre communauté par un engagement qui aura un impact majeur à l'avenir.

