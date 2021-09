Éducation, emploi et autonomie économique : BMO publie Wîcihitowin ???????, son premier Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone annuel





Le Rapport marque la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada .

Il souligne l'importance accordée par BMO à la promotion des intérêts et du développement économique des Autochtones.

Il témoigne de la contribution du Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO et des progrès de la Banque.

MONTRÉAL, le 27 sept. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, BMO a lancé Wîcihitowin ??????? (qui se prononce oui-tchi-hito-wine), son premier Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone annuel, réaffirmant son engagement envers les peuples autochtones dans trois domaines clés qui reflètent sa réponse à l'appel à l'action lancé par la Commission de vérité et réconciliation aux entreprises canadiennes : l'éducation, l'emploi et l'autonomie économique. Wîcihitowin ???????, un terme n?hiyaw?win/cri signifiant « s'entraider », examine la portée de l'engagement de BMO envers les communautés autochtones à travers le prisme d'histoires fascinantes de clients, d'employés et de leaders communautaires autochtones qui illustrent les obstacles sociétaux et économiques, tout en soulignant les multiples possibilités qui se présentent sur la voie de la réconciliation.

« Aujourd'hui, nous avons l'honneur de présenter Wîcihitowin ???????, le premier Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone annuel de BMO. Reflétant notre raison d'être - Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires -, le Rapport illustre les progrès que nous réalisons vers notre engagement à l'égard de l'inclusion sans obstacles au sein des communautés autochtones et partout au Canada. Tout au long de ses pages, nous reconnaissons et célébrons la résilience, l'innovation et les réalisations des peuples autochtones, dont font partie bon nombre de nos clients et employés. Alors que nous marquons cette première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous nous engageons à incarner nos valeurs, à bâtir la confiance, à accélérer les progrès et à poursuivre le travail de réconciliation », a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

Éducation, emploi et autonomie économique : points forts du Rapport

En juin, BMO s'est associé à l'Université des Premières Nations du Canada pour offrir Nisitohtamowin ?????????, un cours d'apprentissage en ligne gratuit offert à tous les Canadiens pendant le Mois national de l'histoire autochtone. Le site, qui permet de comprendre l'histoire du Canada à travers les perspectives autochtones, a été consulté plus de 20 000 fois et le cours a été suivi par plus de 80 pour cent des employés de BMO au Canada , pour un total de 45 000 participants.

BMO a une présence forte et croissante dans 250 communautés du pays. Au cours de la dernière année, la Banque a enregistré une croissance de 44 pour cent de son portefeuille de Services bancaires aux Autochtones par rapport à l'année précédente, pour une valeur totale de 6,5 milliards de dollars - nous rapprochant rapidement de notre objectif déclaré d'atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2025.

Pour soutenir les entreprises autochtones, BMO augmente le niveau d'approvisionnement en biens et services auprès de ses partenaires autochtones - la Banque s'est engagée à dépenser 10 millions de dollars par an auprès d'entreprises autochtones d'ici 2023.

L'engagement de BMO de mobiliser 300 milliards de dollars pour la finance durable d'ici 2025 comprend des prêts aux entreprises et aux communautés autochtones dans la structure de son programme d'obligations durables. En 2020, 8 pour cent du produit de la première obligation durable de BMO a été alloué aux peuples, bandes, conseils, gouvernements et entreprises à participation majoritaire autochtones.

Pour avoir favorisé les intérêts et le développement économique des Autochtones, BMO a reçu cette année la certification Or du programme Relations progressistes avec les Autochtones (RPA), un programme administré par le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone.

BMO est depuis longtemps au service des communautés autochtones du Canada par l'intermédiaire de ses Services bancaires aux Autochtones. Grâce à son réseau de succursales et de bureaux de services bancaires aux entreprises, tant dans les réserves qu'à l'extérieur, la Banque offre des programmes d'éducation financière aux jeunes et aux aînés autochtones, ainsi que des produits et services financiers accessibles, notamment du financement à l'habitation et à la rénovation, des services fiduciaires, des solutions de gestion des placements et le financement à long terme des infrastructures et du développement économique dans les réserves.

« Depuis des décennies, BMO est un chef de file dans la prestation de services bancaires aux communautés autochtones à l'échelle nationale, et nous sommes déterminés à approfondir ces partenariats, qui ont été bâtis sur la confiance et le respect mutuel, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, et coprésident, Conseil consultatif pour les communautés autochtones. Wîcihitowin ??????? souligne le travail que nous accomplissons en partenariat avec les communautés autochtones et le Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO dans nombre de domaines clés. Qu'il s'agisse de programmes uniques à l'intention des clients qui améliorent l'accès aux produits et services financiers, de l'augmentation de la représentation des peuples autochtones au sein de notre effectif au Canada, ou des avancées importantes au chapitre de la formation des employés, de la sensibilisation des communautés et de nos politiques d'approvisionnement, nous continuons à prendre des mesures pour créer une société inclusive qui soutient le progrès des peuples autochtones au Canada. »

Le 30 septembre, à l'instar du reste du Canada, BMO et ses employés observeront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une occasion de réfléchir à notre histoire commune et à ses répercussions, et de réaffirmer notre engagement envers la vérité et la réconciliation. Cliquez ici pour lire l'intégralité du Rapport.

