Chorus Aviation annonce la clôture un placement public par voie de prise ferme de 85 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang à 5,75 %





LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS NI ÊTRE PUBLIÉ PAR DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES



HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 27 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chorus Aviation Inc. (« Chorus » ou la « Société ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé son placement public par voie de prise ferme déjà annoncé de débentures non garanties de premier rang (les « débentures ») d'un capital total de 85 millions de dollars au prix de 1 000 $ par débenture (le « placement »).

Le produit net du placement sera principalement affecté au remboursement partiel de dettes existantes, incluant les débentures de premier rang à 6,00 % de la Société échéant le 31 décembre 2024 (les « débentures à 6,00 % ») et, dans certaines circonstances, au remboursement de la facilité renouvelable de 100 millions de dollars américains, ainsi qu'au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise. Les débentures à 6,00 % sont présentement garanties par certains avions de type Dash 8-100 et Dash 8-300, ainsi que certains actifs immobiliers détenus par les filiales de la Société. La sûreté fera l'objet d'une mainlevée lorsque toutes les débentures à 6,00 % auront été remboursées.

Les débentures porteront intérêt au taux de 5,75 % par année, payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année à compter du 30 juin 2022, et viendront à échéance le 30 juin 2027. Elles commenceront à être négociées aujourd'hui à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ».

Un syndicat de preneurs fermes codirigé par RBC Marchés des Capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux, et qui incluait également Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Cormark Inc., Corporation Canaccord Genuity et Paradigme Capital Inc., a agi à titre de preneurs fermes dans le cadre du placement.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une province, un État ou un territoire dans lequel l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale, et ces titres ne pourront faire l'objet d'une offre, d'une sollicitation ou d'une vente dans une telle province ou un tel État ou territoire. Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans être inscrites ou sans faire l'objet d'une dispense des exigences d'inscription en vertu de cette loi et des autres lois en valeurs mobilières applicables.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrats, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures à 6,00 %, débentures non garanties de premier rang à 5,75 % et débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A » et « CHR.DB.B », respectivement. www.chorusaviation.com

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « éventuel » et « projette » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses, ainsi que par l'utilisation du conditionnel et du futur. Cette information comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Par exemple, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué porte sur l'emploi prévu du produit du placement. Les résultats indiqués dans l'information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment la durée prolongée de la pandémie de COVID-19 et/ou les mesures restrictives supplémentaires qui pourraient être adoptées afin de limiter sa propagation, l'évolution des incidences de la pandémie de COVID-19 sur les cocontractants de Chorus ainsi que les raisons décrites dans la plus récente notice annuelle et le rapport de gestion de Chorus. Les énoncés qui figurent dans l'information prospective présentée dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué, et Chorus ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements subséquents, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l'y obligent.

