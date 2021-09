Galderma et CETAPHIL® annoncent un engagement renouvelé pour la pérennité de l'environnement et l'impact social grâce à une nouvelle Initiative « Clear Skies »





-- L'entreprise vise à produire 100 % d'électricité renouvelable dans les usines actuelles d'ici 2022

-- Stratégie scientifique axée sur la réduction de l'impact environnemental, la formulation d'ingrédients plus propres, l'utilisation d'emballages plus intelligents et le service aux collectivités

LAUSANNE, Suisse, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Galderma et CETAPHIL®, la marque de soins pour peaux sensibles la plus recommandée par les médecins aux États-Unis, sont fiers d'annoncer l'initiative "Clear Skies", un engagement à long terme en faveur d'un environnement plus sain et d'un avenir plus radieux pour tous. Galderma a fait de grands progrès pour réduire son empreinte environnementale au cours de la dernière décennie, et Clear Skies décrit le parcours de l'entreprise pour intégrer des pratiques responsables dans l'ensemble de l'entreprise. Clear Skies s'articule autour de quatre domaines clés dans lesquels l'organisation peut avoir un impact : réduire l'impact environnemental, fabriquer des produits avec des ingrédients plus propres, utiliser des emballages plus intelligents et servir ses communautés.

Grâce à cette initiative stratégique, Galderma et le CETAPHIL s'engagent à établir et à atteindre des objectifs pour continuer à réduire l'impact sur l'environnement et à contribuer à des communautés fortes. À l'heure actuelle, l'entreprise vise à produire 100 % d'électricité renouvelable dans ses usines actuelles d'ici 2022 et à devenir neutre en carbone dans ses installations de production.

Clear Skies soutiendra les efforts de l'entreprise pour être plus durable en utilisant moins de ressources et en créant moins de déchets. L'approche scientifique repose sur des recherches approfondies menées dans le cadre du protocole sur les gaz à effet de serre et s'aligne sur l'agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable.

Réduire l'impact environnemental : Depuis 2010, Galderma et CETAPHIL ont réduit la consommation d'eau de 33 % par tonne de produit, grâce à des programmes visant à la recycler et à la réutiliser dans les usines et les centres de recherche. La société a également réduit de plus de 60 % les émissions annuelles de CO2 des usines, en utilisant des technologies plus efficaces et des sources d'électricité renouvelables. Actuellement, 95 % de l'électricité qui alimente ses usines provient de ressources renouvelables et aucun des déchets des usines ne se retrouve dans une décharge.

Fabrication des produits avec des ingrédients plus propres : CETAPHIL reformule également ses produits pour fournir aux consommateurs les formules plus propres dont ils ont besoin. La marque entame ce processus avec quatre de ses produits les plus emblématiques et les plus vendus. Plus précisément, le Gentle Skin Cleanser, le Daily Facial Cleanser, le Moisturizing Lotion et l'Advanced Relief Lotion (Daily Advanced Lotion) sont maintenant fabriqués avec des formules facilement biodégradables*, avec des produits supplémentaires à reformuler à l'avenir. Ces produits reformulés sont exempts de parabènes, sulfates et ingrédients d'origine animale, et ne sont pas testés sur les animaux à aucun stade de nos processus d'innovation, de développement ou de fabrication de produits. Ils sont développés à partir d'un mélange d'ingrédients hydratants et revitalisants pour la peau, dont un mélange de Niacinamide, de Panthénol et de Glycérine hydratante, approuvé par les dermatologues, pour améliorer la résistance globale des peaux sensibles, tout en conservant l'efficacité et l'expérience sensorielle que les consommateurs de CETAPHIL connaissent et aiment. Les produits reformulés seront lancés aux États-Unis ce mois-ci et seront déployés à l'échelle mondiale d'ici la fin de 2022.

Utilisation d'un emballage plus intelligent : L'emballage des produits est également amélioré afin de s'assurer qu'ils peuvent être recyclés pour servir un nouveau but, plutôt que de rester dans un site d'enfouissement. CETAPHIL utilise principalement des conteneurs et des fermetures mono-matériaux qui sont en partie recyclables, de sorte que les conteneurs et les emballages peuvent être recyclés dans la plupart des installations. En outre, la plupart des produits utilisent des conteneurs et des systèmes de fermeture qui se démontent, ce qui facilite le tri. L'emballage à base de papier est fabriqué avec des matériaux renouvelables et biodégradables. Le CETAPHIL continuera à identifier des moyens de rendre son emballage plus respectueux de l'environnement.

Au service des communautés : L'impact social et le service à la communauté des consommateurs ayant une peau sensible est un autre principe clé de cette initiative. Aux Etats-Unis, le partenariat de CETAPHIL avec Camp Wonder, qui dure depuis dix ans, a permis à l'organisation d'aider les personnes les plus sévèrement touchées par les maladies de la peau. Fondé par la Children's Skin Disease Foundation, le camp permet aux enfants atteints de maladies chroniques et mortelles de la peau de tout le pays de s'amuser dans un environnement d'acceptation. Les employés du CETAPHIL et les professionnels de la santé partenaires sont encouragés à faire du bénévolat au Camp Wonder. En outre, CETAPHIL s'est engagé dans un partenariat de financement à long terme pour soutenir le Camp Wonder, faisant don de 1,5 million de dollars et de plus de 50 000 produits depuis 2012. Alors que la portée de l'initiative "Clear Skies" continue de s'étendre, CETAPHIL cherchera à étendre ses efforts au-delà de Camp Wonder pour identifier les organisations dans le monde entier que la société peut soutenir pour faire avancer sa mission de soin des peaux sensibles.

À propos du CETAPHIL®

Il y a plus de soixante-dix ans, un pharmacien de renom a créé le premier produit CETAPHIL - une formule douce, mais puissante, qui nettoie sans décaper et hydrate sans encrasser. Aujourd'hui, CETAPHIL est la marque de soins pour peaux sensibles la plus recommandée par les médecins aux Etats-Unis et est reconnue dans le monde entier. Avec l'aide de grands experts mondiaux en soins de la peau, ils continuent de développer des technologies innovantes pour les peaux sensibles qui aident à restaurer, protéger et maintenir la santé de la peau au quotidien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.CETAPHIL.com .

À propos de Galderma

Galderma est la plus grande entreprise de dermatologie indépendante au monde, présente dans environ 100 pays. Depuis notre création en 1981, nous sommes animés par un dévouement total à la dermatologie. Nous offrons un portefeuille novateur de marques et de services sophistiqués basés sur la science dans les domaines de l'esthétique, des soins aux consommateurs et de la médecine sur ordonnance. Axés sur les besoins des consommateurs et des patients, nous travaillons en partenariat avec les professionnels de la santé pour garantir des résultats supérieurs. Parce que nous comprenons que la peau dans laquelle on vit façonne l'histoire de notre vie, nous faisons progresser la dermatologie pour chaque type de peau. Pour plus d'informations : www.galderma.com

* D'après la méthode d'essai de l'OCDE

