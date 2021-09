M. Navdeep Bains nommé vice-président du conseil, Banque d'investissement, réseau mondial à la Banque CIBC





TORONTO, le 27 sept. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui l'entrée en fonction de Navdeep Bains à titre de vice-président du conseil, Banque d'investissement, réseau mondial, à compter du 4 octobre 2021.

M. Bains a démontré son leadership dans les secteurs public et privé, et sa grande expertise dans la formulation des politiques d'innovation du Canada sera un atout dans ses nouvelles fonctions. En tant que membre de l'équipe Marchés des capitaux de la Banque CIBC, il aura pour mandat le développement et le renforcement de relations avec des clients de la classe dirigeante et l'expansion des affaires à l'échelle mondiale.

« Nos clients des secteurs de l'innovation et de la technologie cherchent à accroître leurs possibilités dans un contexte en rapide évolution, et l'expérience de M. Bains améliorera les perspectives et les conseils que nous pourrons leur offrir », a déclaré Roman Dubczak, directeur général et chef, Banque d'investissement du réseau mondial. « Notre équipe de conseillers chevronnés, qui compte aussi Lisa Raitt dans ses rangs, offrira des analyses exceptionnelles sur les questions de politique publique et industrielle. »

Ayant à coeur de soutenir l'entrepreneuriat et de servir la collectivité, M. Bains a commencé sa carrière comme analyste financier avant de se lancer en politique fédérale en 2004. Plus récemment, il a été ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et il possède une vaste expérience sur une variété de questions stratégiques, notamment dans les domaines du commerce international, des opérations gouvernementales, durabilité, des petites entreprises et des droits de la personne. En tant que porte-parole de la communauté, il a siégé au conseil d'administration de la banque alimentaire de Mississauga et de la Fondation des maladies du coeur.

« Nous sommes très heureux d'accueillir M. Bains dans notre équipe, et notre objectif demeure d'aider à réaliser les idées de nos clients », a conclu M. Dubczak.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 08:00 et diffusé par :