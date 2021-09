Cineplex lance sa campagne nationale de repositionnement de la marque, Par ici l'évasion, pour rappeler aux Canadiens la magie de l'expérience en cinéma





La nouvelle annonce publicitaire de Cineplex est une lettre d'amour à l'expérience en cinéma

TORONTO, le 27 sept. 2021 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex, entreprise de premier plan dans le domaine du divertissement et des médias, capte l'imagination des cinéphiles depuis plus d'un siècle. Elle lance aujourd'hui sa nouvelle campagne de repositionnement de sa marque qui célèbre la sensation d'évasion inégalée que procure l'expérience en cinéma. La campagne Par ici l'évasion présente une annonce publicitaire cinématographique puissante et émouvante qui souligne les nombreuses façons dont les cinéphiles s'évadent lorsqu'ils sont au cinéma, et dévoile avec amour l'expérience collective qui ne peut se produire qu'au cinéma.

«?Maintenant, plus que jamais, les cinéphiles veulent se reconnecter et se ressourcer avec leurs proches. Une escapade dans un cinéma Cineplex est le premier choix des Canadiens qui cherchent à se déconnecter du monde pendant quelques heures, et à s'immerger dans un film en grignotant, bien sûr le délicieux maïs éclaté que l'on ne trouve qu'au cinéma?», explique Sara Moore, vice-présidente principale du marketing chez Cineplex. «?Notre nouvelle campagne fête et révèle tous ces moments qui nous rappellent nos expériences communes et notre humanité?».

La campagne Par ici l'évasion a été développée par l'agence de création Zulu Alpha Kilo, aux côtés de l'équipe marketing interne de Cineplex. Elle comprend une annonce publicitaire émouvante de 50 secondes, réalisée par le Canadien James Arthurs, des affiches, des ressources numériques et sur les réseaux sociaux, et des annonces à la radio. La campagne est également présente dans tous les points de contact avec les consommateurs, y compris les médias sociaux de Cineplex, les médias numériques intérieurs et les bannières extérieures dans plus de 160 établissements Cineplex au Canada. L'annonce publicitaire est chaleureuse, et elle fait à nouveau découvrir aux Canadiens la magie d'aller voir un film dans un cinéma Cineplex, la sensation d'entrer dans le grand écran, de se laisser envahir par le son et les saveurs extraordinaires qui les entourent, et elle sera en premier plan de l'avant-programme Cineplex.

Avec l'ensemble des cinémas et des emplacements de divertissement de son circuit ouverts dans tout le pays, Cineplex peut retourner à ce qu'elle fait de mieux : divertir les Canadiens et leur offrir l'évasion dont ils ont besoin, en toute sécurité. Afin d'offrir encore un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités, Cineplex a récemment lancé CinéClubMC, le premier programme d'abonnement cinématographique du genre au Canada.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

