Landzo obtient 29,23 millions de dollars dans un cycle de série A

SHENZHEN, Chine, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Landzo Technology Co., Ltd., un fournisseur de robots éducatifs et de jouets éducatifs STEAM, a annoncé avoir levé 29,23 millions de dollars en financement de série A en juin. Parmi les investisseurs figuraient GeniLink Capital, CTV Golden Bridge, le Nanjing Municipal Government Fund ainsi que certains fonds qui investissent régulièrement dans des sociétés cotées en bourse spécialisées dans la culture et l'éducation. Glacier Capital a agi à titre de conseiller financier exclusif à long terme. Les dernières directives chinoises interdisant les cours parascolaires dispensés par des entreprises privées représentent un énorme défi pour le secteur de la formation éducative traditionnelle. Landzo, un fabricant de robots éducatifs STEAM, est sur la bonne voie pour créer de nouvelles opportunités pour le secteur de l'éducation.

Le statut de l'éducation STEAM en Chine

L'intégration des arts dans l'enseignement des STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) encourage les enfants à explorer pleinement leur potentiel non seulement dans les quatre matières originales, mais aussi dans les arts. Selon les données d'iiMedia Research, l'éducation STEAM s'adresse principalement aux enfants âgés de 5 à 14 ans en Chine, un univers total de quelque 140 millions, dont 7,89 millions d'enfants sont considérés comme des participants potentiels. Cependant, le marché de l'éducation STEAM du pays en est encore à ses débuts et manque d'une structure bien établie. Actuellement, le marché est rempli de solutions distinctes pour les technologies, produits et services éducatifs STEAM respectivement, dont aucun n'est, en soi, suffisamment complet ou mature.

La combinaison de produits et de services deviendra la priorité de l'industrie chinoise de l'éducation STEAM à l'avenir. Landzo s'est toujours engagé à faire progresser le développement de l'éducation STEAM en Chine en fournissant des modèles et des solutions éducatifs STEAM complets, efficaces et sophistiqués, y compris des laboratoires d'intelligence et d'innovation pour les universités et les collèges, et une gamme complète de solutions éducatives axées sur la qualité pour les écoles primaires et secondaires. En 2019, Landzo a eu l'idée de combiner le jeu et l'apprentissage comme modèle pour l'avenir de l'éducation, et a commencé à développer des jouets et des outils pédagogiques pour une éducation axée sur la qualité, en intégrant ses produits propriétaires à des cours interactifs en ligne. Au cours de la même année, l'entreprise a obtenu un financement de 15,46 millions de dollars, entrant officiellement sur le marché de la consommation familiale. Début 2020, Landzo a commencé à développer et à fabriquer des robots éducatifs IA pour les enfants. La société a créé Quincy, un robot grand public doté de bras mécaniques et d'interactions de mouvement. Le plan de la société est de fournir aux enfants des robots éducatifs d'IA qui rendent l'apprentissage plus amusant, offrant une solution éducative complète aux parents. En ce qui concerne le développement d'autres outils et jouets pédagogiques, Landzo a déployé avec succès des histoires et des bandes dessinées vocales Landzo Planet en juillet de cette année, en plus de jeux éducatifs exclusifs à base de cartes, stimulant la motivation des enfants à apprendre avec des jouets éducatifs.

« Landzo s'engage à créer un nouveau portefeuille éducatif qui combine des produits, des scénarios et du contenu enrichi », a déclaré Yuan Yan, directeur du commerce électronique de Landzo. « En 2020, le chiffre d'affaires de Landzo a dépassé 154,61 millions de dollars, dont ses activités de robots et de jouets IA à domicile avaient augmenté de près de 700 %, passant de 4,64 millions de dollars à plus de 30,92 millions de dollars. Cette année, le côté e-commerce devrait dépasser 77,31 millions de yuans. »

À propos de Landzo :

Fondée en 2011, Landzo Technology Co., Ltd. se concentre sur le développement d'outils d'enseignement et de jouets d'IA dans l'éducation STEAM. L'entreprise, qui a reçu à ce jour un financement de 46,38 millions de dollars, demeure engagée envers l'innovation et les pratiques en matière d'éducation aux STEAM. Actuellement, Landzo compte 5 marques : Landzo Electronic, Landzo AI and Robotics, Landzo Planet, Landzo STEAM Institute, et Landzo Education.

