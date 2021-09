L'installation de Valleyfield de Cannara obtient une licence de transformation et de culture





Dix mille plantes seront plantées dans les zones réaménagées de Valleyfield afin de reproduire les conditions de culture en intérieur

MONTRÉAL, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure doté de deux méga-installations de culture au Québec d'une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui l'obtention de la licence de culture et de transformation pour son installation de culture et de fabrication d'un million de pieds carrés à Valleyfield, au Québec (l'« Installation de Valleyfield »).

La majorité des zones de la serre récemment acquise sont transformées en installation intérieure pour reproduire les conditions de culture de l'installation de Cannara située à Farnham, où se trouvent les gammes Tribal, Orchid CBD et Nugz. Pour le premier trimestre de la Société sur le marché, les ventes de produits ont dépassé les 7 M$, le facteur limitatif étant les possibilités de production. L'installation prête permettra à la Société d'accélérer la mise en marché et d'accroître davantage l'offre de produits, ce qui soutiendra son chiffre d'affaires et sa présence sur de nouveaux marchés.

Faits saillants :

Les 10 000 premières plantes seront plantées au cours de la première semaine de novembre 2021;

L'Installation de Valleyfield , entièrement autorisée et automatisée, est équipée de systèmes de climatisation contrôlée et de culture et comprend 24 zones de culture indépendantes. Cannara commencera à utiliser ces zones stratégiquement pour répondre à la demande de cannabis qui augmente considérablement au Québec;

, entièrement autorisée et automatisée, est équipée de systèmes de climatisation contrôlée et de culture et comprend 24 zones de culture indépendantes. Cannara commencera à utiliser ces zones stratégiquement pour répondre à la demande de cannabis qui augmente considérablement au Québec; Cannara a réaménagé les zones de culture indépendantes de l'Installation de Valleyfield afin de reproduire les conditions de culture en intérieur, y compris la culture sans lumière du soleil, et d'appliquer les procédures opérationnelles normalisées mises en place à son installation de Farnham afin de maintenir l'uniformité et la qualité de son produit.

« En recréant un environnement de culture en intérieur et en cultivant sans la lumière du soleil, nous pouvons obtenir une uniformité absolue et accroître notre production de produits de cannabis de qualité supérieure à Valleyfield, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara Biotech Inc. L'obtention de la licence pour l'Installation de Valleyfield dans un délai de trois mois après l'acquisition témoigne de notre engagement et de notre détermination à faire croître Cannara. Nous croyons fermement à notre modèle qui consiste à offrir aux consommateurs des produits de la plus haute qualité aux prix les plus abordables. »

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations de culture situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de qualité supérieure cultivés avec soin, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de l'entreprise, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par l'entreprise dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. L'entreprise n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

