Une start-up québécoise en technologies de l'éducation en pleine croissance!

MONTRÉAL, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - uxpertise, une start-up québécoise à propriété féminine en technologie de l'éducation, a récemment lancé sa solution de surveillance automatisée des examens à distance, uxpertise XP. La solution peut également être utilisée en parallèle avec leur système de gestion de l'apprentissage (LMS), uxpertise LMS, qui est la solution offerte depuis la création de l'entreprise. La startup a connu une croissance exponentielle en doublant ses clients l'an dernier.

uxpertise fournit des solutions edTech de fine pointe aux petites et moyennes entreprises (PME), aux associations professionnelles, aux centres de formation en utilisant les dernières technologies basées sur le cloud, l'intelligence d'affaires (BI) et l'intelligence artificielle (IA). La solution uxpertise LMS vise plusieurs types d'entreprises grâce à sa capacité de s'adapter au requis et à l'image de marque de chacune.

À la base, uxpertise vise l'innovation en continu. L'apprentissage automatique est l'une des nombreuses avenues actuellement en exploration. L'objectif est d'intégrer l'IA pour améliorer l'expérience des apprenants tout en maximisant l'efficacité opérationnelle des gestionnaires et des instructeurs.

uxpertise envisage également le développement de nouvelles solutions dans l'espace edTech pour aider les gestionnaires à créer du contenu dynamique à l'aide de la réalité virtuelle et des moteurs de rendu en temps réel.

Moins de 1 an après le début de la pandémie mondiale, l'entreprise a lancé avec succès uxpertise XP pour répondre au besoin croissant d'offrir des examens à distance tout en maintenant l'intégrité des résultats. Le lancement de ce nouveau produit a ouvert une voie pour uxpertise dans le secteur académique, les cégeps et universités.

uxpertise est fière d'offrir des solutions edTech en français et en anglais pour répondre au besoin du marché québécois.

uxpertise entre maintenant dans sa phase de commercialisation de masse soutenue par un plan d'expansion aux États-Unis, au Canada et en Europe.

L'entreprise participera bientôt à une ronde de financement pour soutenir sa vision de croissance et de développement.

