Une nouvelle étude présente la voie à suivre vers l'excellence pour les entreprises agricoles autochtones





OTTAWA, 27 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion agricole du Canada (GAC) est heureux d'annoncer la publication d'un nouveau rapport : « La voie à suivre : Soutenir les besoins en matière de gestion d'entreprise des producteurs autochtones ». L'objectif de cette étude était d'accroître notre compréhension des intérêts de la population autochtone à l'égard de l'agriculture et de sa participation aux activités en ce sens, des ressources utilisées et requises dans le cadre de la gestion d'entreprise, ainsi que des méthodes de mobilisation et de prestation de services les plus efficaces pour l'élaboration d'une voie à suivre à l'appui de l'agriculture autochtone.



L'étude « La voie à suivre » a été réalisée grâce à la participation généreuse de propriétaires d'entreprises agricoles autochtones de l'ensemble du Canada, qui ont pris part au sondage national, aux groupes de discussion et aux entrevues, ce qui a permis de dresser un portrait détaillé de la situation actuelle quant à leurs exploitations agricoles et des facteurs nécessaires à leur réussite.

Les résultats de l'étude révèlent qu'il existe un intérêt pour de la formation et du soutien accrus en matière de gestion d'entreprise à l'intention des producteurs autochtones; ils confirment également les constatations d'autres rapports selon lesquelles il y a un nombre croissant d'Autochtones au sein du secteur de l'agriculture qui s'efforcent à développer leur communauté, les possibilités économiques et l'autodétermination alimentaire. De même, ces résultats révèlent une voie à suivre pour établir des liens avec les Autochtones concernés et intéressés par l'agriculture, et leur offrir du soutien.

Dans le rapport, on identifie cinq domaines de soutien pour aider à répondre aux besoins des producteurs agricoles autochtones :

1) établir des relations durables avec les collectivités autochtones;

2) mieux faire connaître les possibilités et les programmes de soutien en matière agricole dont peuvent bénéficier les Autochtones, et faciliter l'accès à ceux-ci;

3) améliorer les occasions d'apprentissage pour les Autochtones;

4) élargir les services de soutien offerts aux Autochtones;

5) améliorer la recherche et l'analyse quant aux questions d'intérêt pour les Autochtones.



GAC est reconnaissant envers le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture et son comité consultatif autochtone pour l'orientation donnée et le leadership exercé dans le cadre de ce projet, lequel a été soutenu par Bayer, Financement agricole Canada, la Canadian Canola Growers Association ainsi que le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Partenariat canadien pour l'agriculture.

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Heather Watson, directrice générale

Gestion agricole du Canada

Heather.Watson@FMC-GAC.com

